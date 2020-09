Nové restrikce přidusí noční život. Pravidla jsou nejasná, tvrdí restauratéři

Jejich provozovatelé vstřebávají nově oznámené restrikce. Nejsou zatím tak tvrdé jako na jaře, ale i bez nich začíná být vidět, že část lidí ztrácí odvahu zajít večer na jídlo, pivo nebo drink.

Omezení otevírací doby až do soboty platí jen regionálně – ve Středočeském kraji, Uherském Hradišti a v Praze. Od soboty platí po celém Česku. Plošně začne platit i pravidlo, kterým se počet hostů omezí na počet míst k sezení.

Méně to odnesou restaurace, které beztak většinou zavírají před půlnocí. Tvrdě to zasáhne bary, jak ukazují případy těch, které musejí režim dodržovat už teď. „Je pro nás naprosto klíčová doba od deseti večer dál. Běžně jsme mívali otevřeno do dvou do tří do rána. Tržby se nám propadly jen o padesát procent, a to jen díky dobré poloze v centru Vinohrad,“ líčí spolumajitel pražského baru Sbohem rozume Martin Svoboda.

Podnik s 36 místy k sezení jindy překypoval životem. Lidé postávali v hloučcích uvnitř nebo venku, ale tomu je konec. Nemohou za to jen vládní restrikce, ale i rostoucí strach lidí z nákazy, který se už projevuje na nižší návštěvnosti.

„Mezi lidmi už se šíří nová panika, chodí jich méně. Lidé jsou demotivovaní a v mnoha případech mají strach jít do podniku,“ popsal Svoboda. Štěstí má ještě v tom, že do podniku dochází hodně štamgastů. Nevýhodu má v tom, že došly finanční rezervy. A v další státní pomoc ani úlevy na nájemném jako na jaře nedoufá.

Více restauratérů se teď bojí, že už je stát ponechá na holičkách. „Je možné, že segment už druhou vlnu nezvládne. V přímém ohrožení je kolem třiceti procent gastronomů, kteří spoléhali, že se po šesti měsících hladovění konečně nadechnou,“ zhodnotil Luboš Kastner, spolumajitel skupiny Hospodska.cz, která spravuje šest restaurací. V gastronomii pracuje 150 tisíc zaměstnanců.

Podle Kastnera běžní restauratéři toto opatření ještě vstřebají, smrtící by byla uzavírka v 8 nebo v 10 hodin večer, kdy by podniky přišly o večeře. Má však za to, že těžce utahování pravidel odnesou bary a noční podniky. „Bojím se silných reakcí gastronomů, protože už jsou opravdu v problémech,“ řekl.

Nejasná pravidla

Problém je podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Václava Stárka v tom, že nová omezení v gastronomii přišla bez předchozí konzultace s kýmkoliv, koho se týkají. A v něčem jsou nejasná.

„Je potřeba si vyjasnit, jak to bude na svatbách. Máme také novou povinnost evidovat volná místa, ale nevíme, co to znamená. Čekáme na výklad,“ uvedl Stárek. Odpověď resortu se zatím nepodařilo získat.

Podle Asociace hotelů opět ministerstvo lidi z branže zaskočilo stejně jako na jaře rozhodnutím, které s nimi nikdo nekonzultoval.

„Respektujeme všechna opatření, chceme společně snížit počty nemocných, ale proč je problém opatření předem probrat s těmi, jichž se týkají?“ ptá se Stárek.

O půlnoci bude zavírat také 105 restaurací sítě KFC. Ředitel řetězce Libor Hubík vidí naději v rozvozu domů, který v posledních měsících trhá rekordy. Hostů naopak dochází méně.

„Vidíme, že jsou v posledních dnech opatrnější, může to být jak zavedením roušek, tak obecně atmosférou ve společnosti. Je to jen pár dní, je příliš brzy hodnotit,“ komentoval vývoj pro iDNES.cz šéf KFC.

Experiment ukázal, jak se virus může šířit v restauraci: