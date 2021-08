Recept bin Ládinova kata: V Kábulu bych si prostřílel cestu hlava nehlava

„Dejte mi devět chlapů. Projdu afghánské ulice a zabiju všechny, které uvidím, a přivezu Američany domů. Není to tak složité,“ řekl v pořadu Primetime O’Neill. Dodal, že za postupování v Afghánistánu by nejméně třicet amerických generálů mělo odstoupit nebo dostat vyhazov.

To však podle něj nehrozí, jelikož „posloucháme vrchního velitele, který ve funkci zůstal i přes to, co se stalo ve čtyři ráno během volební noci“, čímž O’Neill pravděpodobně narážel na údajné nesrovnalosti kolem loňských amerických prezidentských voleb.



Všechny bych vybombardoval, řekl O’Neill

Bývalý voják v rozhovoru vyjádřil obavy, že mezi lidmi mířícími z Afghánistánu do USA mohou být příslušníci radikálního islamistického hnutí Tálibán. Navrhuje, aby se všichni takoví „vybombardovali“.

„Ten velký přijíždějící konvoj by mohl být Tálibán. Pojďme je vybombardovat.Hele, jsou v prezidentském paláci. Proč to tam nevybombardujeme? Jsou na tranžérech, bombardujte. Nevím, proč by mělo být těžké zabít lidi, kteří se snaží zabít nás,“ řekl.



Politické síly USA se podle něj už dost dlouho snažily „stavět školy pro lidi, kteří je nechtějí“.



„Každý veterán, mariňák, letec, pobřežní hlídka...všichni, se kterými jsem dnes mluvil, mi říkají, že se cítí znechucení. A tak bychom se taky měli cítit. Nežádejme Tálibán o diskusi, musíme je místo toho nakopat do zadku,“ pokračoval O’Neill.

Podle něj je totiž nutné zastavit bojovníky, kteří aktuálně cvičí nejmladší generaci Tálibánu, ISIS a Al-Káidy. „Jsou na cestě k nám. My víme, že jsou na cestě k nám,“ uzavřel.

Rob O’Neill byl členem speciálního týmu jednotky Navy SEAL, který podnikl nálet na bin Ládina v roce 2011 v pákistánském Abbottábádu. Později tvrdil, že právě on zasadil onu osudnou smrtelnou ránu. Toto tvrzení je však zpochybňováno mimo jiné i dalším příslušníkem týmu, který se zásahu zúčastnil.