Loď s migranty vyčkává, jak italské úřady zareagují na porušení blokády

Kapitánce lodi plující pod nizozemskou vlajkou hrozí podle nového italského bezpečnostního zákona až 50 000 eur pokuty (1,27 milionu korun). Informoval o tom list La Repubblica. Loď nyní kotví u přístavu Lampedusa.



Loď valnou část cesty doprovázelo plavidlo italské policie. Humanitární loď její výzvu, ať zastaví, ignorovala. Policisté později vstoupili na palubu Sea-Watch 3, zkontrolovali dokumenty lodi a posádky a čekají na instrukce svých nadřízených, informovala kapitánka lodi Carola Racketeová. Podle agentury ANSA loď k břehu přirazí po 20:30 SELČ, kdy odpluje pravidelný trajekt na Sicílii.

 "I decided to enter the port of #Lampedusa. I know what I'm risking, but the 42 survivors I have on board are exhausted. I'm taking them to safety."



14 days the EU failed #SeaWatch3. Our commander has no choice. https://t.co/DKXXsUUfkS (pic: E. Ferrari) pic.twitter.com/rfeh0LLmm7