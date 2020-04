Tajná zbraň proti koronaviru. Ve výhodě jsou zřejmě lidé očkovaní proti TBC

Nová hypotéza je postavena na studiích z nového tisíciletí. Podle vědců BCG vakcína celkově posílí imunitní systém, který je až o třicet procent výkonnější proti infekcím jakýmkoliv patogenem. Tedy i proti virům, uvádí Lidovky.cz.

Jako příklad uvádí vědci země s rozdílným přístupem k očkování proti tuberkulóze. V Německu je velký rozdíl ve výskytu koronaviru mezi západem a bývalou Německou demokratickou republikou. Východ země, kde byla vakcinace povinná, je zasažen až o 30 procent méně než zbytek země.

„BCG vakcína se například stále využívá i k léčbě protinádorové, konkrétně při léčbě rakoviny močového měchýře. Laicky řečeno, aktivizuje nejen důstojníky imunitní reakce, nýbrž i běžné vojáky, takže z pohledu obecného zvýšení imunitní odezvy na virové infekce by to fungovat mohlo,“ řekl serveru Lidovky.cz alergolog a klinický imunolog Petr Víšek.



Dalším důkazem mohou být i sousedé na Pyrenejském poloostrově – Španělsko a Portugalsko. Zatímco Portugalsko, kde bylo očkování povinné, mělo k pátku necelých 10 000 případů koronaviru a 246 mrtvých, Španělsko povinnou vakcinaci nemělo a patří k zemím s největším počtem nakažených i obětí. V pátek tamní úřady hlásily 117 710 nakažených a téměř 11 000 obětí. Musí se však zohlednit, že Španělsko má téměř čtyřikrát více obyvatel.

Novou hypotézu nevyučuje ani šéf Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský, podle kterého však se hlavní řešení bude nacházet spíš jinde. „Předpokládám, že budou daleko účinnější a specifičtější vakcíny než tato. Ale určitě to může pomoci,“ tvrdí Hostomský.

Několik zemí chystá hypotézu ověřit v praxi. Jako první ji vyzkouší v Nizozemsku, kde 500 zdravotníků z osmi nemocnic dostane BCG vakcínu a dalších 500 placebo.

V Česku probíhala povinná vakcinace proti TBC od roku 1953 až do listopadu 2010. Pak se od ní upustilo. Proti samotné tuberkulóze nefungovala vakcína stoprocentně, v průměru zabrala u 60 procent dětí. Údaje se však liší v každém jednotlivém státě.

Podobné účinky má mnoho dalších věcí

Vědci však také upozorňují, že podobné účinky, jako vakcína proti tuberkulóze, má i mnoho dalších věcí. „Je to zhruba stejné, jako když někdo říká, že máte chodit ven, brát si vitamin C a D, mít zdravou životosprávu a posílit svou imunitu. A pokud něco chytnete, budete to snášet lépe,“ vysvětlil Hostomský.

Imunolog Víšek zase upozorňuje, že podobné účinky může mít vitamin C nebo efekt výtažků z medicinálních hub. Chtěl by také vidět studii, která by porovnala seniory, kteří doma sledují negativní zprávy o nemoci COVID-19, s těmi, kteří raději tráví čas v přírodě nebo na zahrádce.