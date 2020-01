Vítá vás Key West, Republika lastur. Jak se žije v nejjižnějším městě USA

Na ostrov Key West jezdím pravidelně už přes dvacet let. Nikdy nezapomenu zajít do baru, kam chodil Ernest Hemingway, a od místních usedlíků s oblibou slýchávám historky z jeho života. Sedím v baru na nejjižnější pláži Spojených států, zvané „South Beach.“ Vlastně všechno na Key Westu je na extrémním jihu. Dál už to v ­rámci USA nejde.