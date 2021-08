Účinnost třetí dávky vakcíny Pfizer je 86 procent, tvrdí izraelská studie

Izrael začal 1. srpna nabízet přeočkování už naočkovaným občanům nad 60 let, o víkendu pak snížil tuto hranici na lidi nad 50 let a ve čtvrtek má oznámit, zda nabídku dále rozšíří pro občany starší 40 let. Zatím dostalo třetí dávku vakcíny 1,2 milionu Izraelců. Dvěma dávkami je naočkováno 5,4 milionu lidí.



Studie pojišťovny Makabi, která pokrývá zdravotní pojištění zhruba čtvrtiny z devíti milionů Izraelců, je založena na údajích od více než 149 000 lidí starších 60 let. Ti byli naočkováni třetí dávkou nejméně před týdnem, a na údajích od 675 000 lidí naočkovaných dvěma dávkami mezi lednem a únorem.

Z lidí očkovaných třikrát se znovu koronavirem nakazilo 37 osob, mezi těmi naočkovanými dvěma dávkami bylo 1 064 pozitivních případů. Ze zprávy Makabi není jasné, jak závažné byly symptomy u 37 znovu nakažených.

Firma Pfizer přiznává, že účinnost jejích vakcín se s časem snižuje. Třetí dávka podle ní zvyšuje protilátky proti původnímu viru SARS-CoV-2 i proti variantám včetně delty.



K podávání třetí dávky vybraným občanům přistoupí i další státy. Některé evropské státy, například Srbsko, už třetí dávkou očkují. Rakousko už očkování třetí dávkou schválilo, Česko čeká na rozhodnutí Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA), která má o věci jednat příští týden. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) minulý týden oznámil, že se v USA bude třetí dávka nabízet osobám po transplantaci a dalším lidem s vážně oslabenou imunitou. Pro ostatní zatím podle FDA přeočkování třetí dávkou potřebné není.

Izrael zpřísňuje opatření

V zemi se navzdory proočkovanosti odborníci obávají, že se virus bude dále šířit a že bude přibývat případů s těžkým průběhem zejména mezi neočkovanými lidmi. Podle dnešních údajů ministerstva zdravotnictví připadá na 100 000 lidí 172 těžkých případů - jde o neočkované občany starší 60 let. Ve stejně velké skupině očkovaných připadá na stejný počet lidí 21 těžkých případů covidu-19.

Začínají zde od středy platit další ochranná opatření. Všichni občané starší tří let se mají na vstupech do uzavřených prostor s výjimkou nákupních středisek a obchodů prokázat buď potvrzením o vakcinaci nebo negativním testem. Obchody musí omezit počet zákazníků tak, aby připadl jeden na každých sedm metrů čtverečních.

V úterý v Izraeli přibylo přes 7 800 nově nakažených, aktivních případů má nyní Izrael více než 59 000. V pondělí zaznamenal více než 8 600 nových případů nákazy.

Na hromadných akcích konaných v interiéru bude nově moci být maximálně 1000 lidí, na venkovních pak nejvíce 5 000. V soukromí pak mohou lidé pořádat vnitřní sešlosti do 50 účastníků, venkovní do 100.

Třetí dávku doporučujeme, ochrana s postupem času klesá, zní z amerických úřadů

Také americké zdravotní úřady doporučily všem Američanům naočkovaným vakcínami proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech a Moderna, aby si nechali dát třetí dávku.

Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek ale uvedla, že třetí dávka zatím není potřeba a že by se nejprve měli naočkovat lidé, kteří dosud vakcínu vůbec nedostali.

„Po celém světě je dostatek vakcín, ale nesměřují na správná místa ve správném pořadí,“ řekl činitel WHO Bruce Aylward reportérům. Dodal, že svět je ještě velmi daleko od toho, aby vakcínu proti covidu-19 dostali všichni lidé, kteří ji nejvíce potřebují.



Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje další dávku látek od firem Pfizer/BioNTech nebo Moderna osm měsíců po aplikaci druhé injekce. Podle úřadů by v USA mohlo začít přeočkování zdravotních pracovníků a zranitelných skupin obyvatelstva v týdnu od 20. září. Plán však ještě čeká na konečné posvěcení od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA), který musí zhodnotit bezpečnost a účinnost třetí dávky.

Další injekce zřejmě bude potřeba i u očkovaných jednodávkovou vakcínou firmy Johnson & Johnson, vědci u ní však ještě čekají na další data, uvedlo středisko.

Podle prohlášení vedoucích činitelů CDC je „velmi zřetelné“, že míra ochrany naočkovaných lidí před nákazou koronavirem s postupem času klesá. S tím, jak se nyní v USA velmi rychle šíří varianta delta, „vidíme stále více důkazů o snížené ochraně proti slabému a mírnému onemocnění“.

„Podle našich posledních odhadů by mohla ochrana proti těžkému onemocnění, hospitalizaci a úmrtí v příštích měsících zeslábnout,“ dodalo středisko.