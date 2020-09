Hizballáh má v Evropě uložené tuny ledku a čeká na povel Íránu, varují USA

Šíitská radikální skupina, kterou Spojené státy či například Německo považují za teroristickou organizaci, v posledních letech údajně propašovala své zásoby ledku do několika evropských zemí.

„Můžu prozradit, že se skladiště přesouvala přes Belgii do Francie, Řecka, Itálie, Španělska a Švýcarska. A můžu také prozradit, že významné sklady dusičnanu amonného byly objeveny či zničeny ve Francii, Řecku a Itálii. Máme důvod domnívat se, že tato aktivita stále probíhá,“ varoval Sales.

Podezření podle něj stále panuje u Řecka, Itálie a Španělska. Důkazy nedodal, píše agentura AP. Spojené státy prý nicméně mají za to, že se ledek po Evropě od roku 2012 stěhoval v balíčcích první pomoci.

List The Times of Israel v této souvislosti připomíná, že se tuny ledku před pěti lety podařilo odhalit v Londýně, na Kypru a v několika dalších neupřesněných zemích. Evropské tajné služby, mezi nimi britskou MI5, tehdy na činnost Hizballáhu údajně upozornil izraelský Mosad.

„Hizballáh se připravuje na situaci, kdy se rozhodne pomstít, ať už za něco, co se bude odehrávat mezi Izraelem a Libanonem, nebo za útok na íránská jaderná zařízení. Vytvořil proto síť obřích skladů moderních výbušných látek,“ citoval po odhalení židovský list Jedi’ot achronot nejmenovaného pracovníka Mosadu.

A podobně nyní hovoří i Sales. „Proč by Hizballáh hromadil dusičnan amonný na evropské půdě? Odpověď je jasná: Hizballáh tyto zbraně přivezl, aby mohl provést velký teroristický útok kdykoliv, kdy to on nebo jeho pán v Teheránu bude považovat za nezbytné,“ řekl člen americké vlády na čtvrtečním online fóru pořádaném Americko-židovským výborem.

Vyzval proto Evropu, aby stejně jako USA nebo Německo přestala rozlišovat mezi vojenským a politickým křídlem libanonské skupiny a celou ji prohlásila za teroristickou. „Bez úplného zákazu mohou pořád získávat peníze a rekrutovat nové lidi. Hizballáh je jedna organizace, teroristická organizace,“ zdůraznil Sales.



Dusičnan amonný neboli ledek se používá při výrobě hnojiv, ale i výbušnin. Jeho skladování navíc samo o sobě může být nebezpečné, jak ukázala srpnová exploze v libanonském Bejrútu. Ta zcela zničila tamní přístav i široké okolí. Na dvě stě lidí tehdy zemřelo, tisíce lidí utrpěly zranění a zhruba 300 tisíc lidí přišlo o střechu nad hlavou.



„Hizballáh stále vidí Evropu jako důležitou platformu pro své provozní, logistické a finanční aktivity. A bude v tom pokračovat, dokud Evropa nepřistoupí k rozhodné akci, stejně jako to udělaly Velká Británie a Německo,“ dodal Sales podle listu The Guardian.



Výbuch dusičnanu amonného srovnal se zemí přístav v Bejrútu: