Terezu H. navštívili v pákistánském vězení čeští poslanci, chybí jí knihy

„Jako předseda meziparlamentní skupiny přátel Pakistánu jsem ve spolupráci se zastupitelským úřadem Pakistánu v Praze dlouhodobě připravoval naší cestu, a to především z důvodu zlepšení partnerských vztahů s touto více než 200milionovou zemí, která má do budoucna obrovský ekonomický potenciál,“ vylíčil poslanec Pawlas důvod zahraniční návštěvy.

„Součástí cesty byla také snaha navštívit uvězněnou Terezu H. ve městě Láhaur. Získat povolení k její návštěvě ve vězení se ukázalo jako složitý a náročný proces. Naštěstí nám pomohl guvernér provincie Pandžáb, kterého jsem požádal o povolení k návštěvě a my jsme ho na poslední chvíli získali,“ dodal.

Podle Pawlase bylo setkání příjemné a Hlůškové se ve vězení daří. „Tereza byla dozorkyní přivedena k oknu, ve kterém byla mříž a síť a po celou dobu stála vedle ní. Já a můj kolega jsme byli na druhé straně. Výhodou bylo, že nikdo nerozuměl česky, rozhovor mohl být veden v uvolněném duchu,“ popsal Pawlas setkání.

Tereza si údajně na vězení nestěžovala. „Potvrdila nám, že se k ní chovají slušně a nedochází k fyzickému ani psychickému násilí. Chybí jí ale knížky a nemůže telefonovat rodině do ČR,“ přiblížil Pawlas.

„Svým přístupem k této záležitosti si získala můj respekt a obdiv. Je mi líto, jak ji média jednostranně a negativně prezentují. Požádal jsem pana guvernéra, aby něco učinil v záležitosti nedostatku knih a možnosti telefonních hovorů slečny Terezy,“ sdělil poslanec v tiskové zprávě.

Pákistánští celníci ženu zadrželi 10. ledna 2018, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v kufru. Za to byla odsouzena k osmi letům vězení v pákistánském Láhauru.