Pochybný převoz vzorků drog. Českou pašeračku dostala z vězení chyba úřadů

Pětadvacetileté Tereze Hlůškové zadržené v Pákistánu s devíti kilogramy heroinu v kufru pomohlo z vězení zřejmě lajdáctví pákistánských celníků a policistů. Poté, co si dívka odseděla v pákistánském vězení téměř čtyři roky, uspěl její právník s argumentací, že ve vyšetřování chybí doklady o tom, co se dělo s balíčky drog mezi jejich zabavením a zkoumáním v laboratoři. Soud dívku pro chyby ve vyšetřování zprostil obžaloby a dnes nebo počátkem příštího týdne by ji měl propustit.

O Hlůškovou se po propuštění mají postarat úřady. V kontaktu je s ní asistent honorárního konzula, Pákistánec žijící přímo v Láhauru, kde mladá dívka sedí ve věznici. Tereza Hlůšková Češka odsouzená v Pákistánu za pašování drog