Tereza Hlůšková se z Pákistánu do ČR vrátí příští týden. Letenku koupí rodina

S Hlůškovou je v kontaktu asistent honorárního konzula, a to pákistánský občan, který žije přímo v Láhauru, kde se nachází věznice. Přesný termín propuštění zatím není znám. Pracovníci zastupitelského úřadu v Islámábádu jsou připraveni české občance zajistit po propuštění ubytování, kde setrvá do doby, než odletí ze země.

Ministerstvo aktuálně čeká na to, až pákistánské soudy dokončí procesní úkony. „Jde o otázku několika dnů: Na konci týdne by měl být doručen písemný rozsudek odvolacího soudu, následně česká občanka musí vyčkat navrácení svých osobních věcí včetně cestovního pasu,“ uvedla mluvčí ministerstva Eva Davidová.



Ambasáda je ve spojení s rodinou, jež avizovala, že je připravena zakoupit letenku do ČR. „Kolegové ze zastupitelského úřadu jsou zároveň připraveni zajistit české občance po propuštění ubytování, kde setrvá do doby, než odletí ze země. Její návrat do ČR předpokládáme na konci příštího pracovního týdne,“ dodala Davidová.

Hlůškovou pákistánští celníci zadrželi v lednu 2018 na mezinárodním letišti v Láhauru s devíti kilogramy heroinu. V březnu 2019 byla mladá Češka odsouzena k trestu odnětí svobody v délce osmi let a osmi měsíců a k pokutě.



Češka tvrdila, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint již dříve uvedl, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (19,5 milionu Kč). V dubnu se proti verdiktu odvolala; rozsudek byl podle ní „v rozporu s fakty“ a nebyl podložen žádnými konkrétními důkazy. Soud jí nyní podle jejího právníka dal za pravdu.

Podobný případ, avšak ne s tak šťastným koncem, řešilo Česko také s dvěma mladými muži v polovině 90. let. Pašeráci Novotný a Hanykovics byli zadrženi v rozmezí jednoho roku s několika kily heroinu na letišti v Thajském Bangkoku.

Oba byli odsouzeni na 50 let odnětí svobody a než byli převezeni do Česka stihli si v neslavně známém thajském vězení Bangkwang odpykat bezmála 10 let. Oba se vrátili do vlasti v roce 2004 s podlomeným zdravím. O tři roky později zemřel Radek Hanykovics na následky dlouhodobé nemoci. Emil Novotný byl omilostněn v roce 2008 v rámci amnestie prezidenta Klause.

Tereza H. byla u soudu opět s úsměvem (26. listopadu 2018):