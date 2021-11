Pákistán zprostil obžaloby Terezu Hlůškovou, pykala za 9 kilo heroinu v kufru

Pětadvacetiletá Češka Tereza Hlůšková, která si v Pákistánu odpykávala více než osmiletý trest za pašování drog, byla v pondělí zproštěna obžaloby. S odvoláním na ženina advokáta to potvrdilo české ministerstvo zahraničních věcí.

Tereza Hlůšková krátce poté, co jí pákistánský soud poslal na 8 let a 8 měsíců do vězení za pašování drog. (20. března 2019) | foto: AP