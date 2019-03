Tereza H. dopadla ještě „dobře“. Tresty pro jiné Čechy šly do desítek let

Pouhý týden předtím, než se odsouzená Češka rozbrečela nad svým údělem, čelil vynesení rozsudku za pašování heroinu také Josef V. Bermudský soud s ním rozhodně neměl slitování. Za to, že se u něho našlo 2,9 kilogramu drogy, tedy třetina množství toho co u Hlůškové, si má odsedět trojnásobnou délku trestu - 30 let.

Čech byl zadržen na mezinárodním letišti na Bermudách po příletu z Londýna v září 2017. U soudu zaznělo, že to je dosud největší množství, jaké se někdo pokusil na ostrovy dovézt.



Stejně nesmlouvavě se zachovaly v posledních letech soudy v Hongkongu. Za pašování drog dostali trest vězení na 27 let dva čeští důchodci, a to nezávisle na sobě. Muži ve věku 63 a 69 let cestovali očividně, podobně jako Tereza Hlůšková nebo Josef V., jako kurýři - za odměnu patrně nepřiměřenou obrovskému riziku.

Paradoxně by se dalo říci, že čím méně drog pachatelé převáželi, tím vyšší tresty dostávali.

Nejtvrdší rozsudky potkaly dva Čechy pašující drogy v polovině 90. let do Thajska. Radka Hanykovicse a Emila Novotného tamější soudy poslaly do žaláře na 50 let. Hanykovics v roce 1996 převážel 2,4 kilogramu heroinu, Novotný o rok dřív dvojnásobné množství. Oba byli převezeni po několika letech do vězení v Česku. Tresty jim byly díky prezidentským amnestiím zkráceny zhruba na třetinu. Hanykovics v lednu 2007 zemřel na onkologické onemocnění.

Naopak mírně jako v Pákistánu dopadl v roce 2007 český pašerák drog Petr Š., který dostal v Turecku devět let vězení. V létě 2006 převážel z Turecka do Řecka bezmála 30 kilogramů heroinu.

Ve vazbě původně skončil i jeho syn, mladíka nakonec policisté pustili. Shodně se svým otcem totiž tvrdil, že o pašování drog vůbec nevěděl.