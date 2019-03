Zprávu o rozsudku přinesl Blesk.cz. Podle deníku kromě vězení musí dvaadvacetiletá Češka zaplatit také pokutu ve výši zhruba 18 000 korun.

Pákistánští celníci ženu zadrželi 10. ledna 2018, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.

Odtud se podle pákistánského tisku chystala pokračovat do Irska. Devět kilogramů drogy našli celníci v kufru.

Připravujeme podrobnosti