Za „dick pic“ na půl roku za mříže. Finsko chce zpřísnit zákon o obtěžování

V současnosti Finsko za sexuální obtěžování považuje jen činy, které zahrnují doteky, píše list The Independent. A posílání sexuálně explicitních snímků je v zemi trestné jen tehdy, pokud jsou příjemcem děti mladší šestnácti let, doplňuje portál Helsingin Sanomat.

Právě to chce vláda do budoucna změnit a postihovat i praxi, kterou zažilo mnoho žen – nechtěné snímky penisů cizích mužů v soukromé zprávě na mobilu či v mailu.



Zákonná definice obtěžování by se podle agentury AFP měla rozšířit i o to „verbální, prostřednictvím obrázků nebo zpráv, pořizování fotek jiného člověka nebo odhalování sebe samého“. A podle závažnosti trestného činu by pak viníkovi mohla hrozit pokuta, ale i šestiměsíční vězení.

Stejně tak by se měla změnit zákonná úprava u znásilnění a nově by šlo o každý sex bez souhlasu. Poradce finského ministerstva spravedlnosti Sami Kiriakos uvedl, že se příslušná novela bude na vládě projednávat nejspíš v příštím roce a následně o ní bude hlasovat parlament.

Organizace Plan International, která se zabývá ochranou práv dětí, na toto téma zveřejnila studii z dvaadvaceti zemí po celém světě. Odpovídalo v ní 14 tisíc mladých dívek a žen. Zhruba 35 procent z nich uvedlo, že už někdy dostalo „sexuální nebo explicitní fotografii či obrázek“. Polovina z nich také údajně zažila sexuální obtěžování v online prostoru.

„Takže je velmi na místě prozkoumat, jak by se s tím zákon mohl vypořádat,“ míní Kiriakos. „Může být těžké vyšetřit tento typ zločinů, jako cokoliv na internetu. Ale za jistých podmínek mají vyšetřovatelé donucovací opatření a přístup k telekomunikačním údajům,“ dodal.