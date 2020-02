Czechia, nebo Czech Republic? Ani Babiš neví, jak říkat Česku, píší v USA

Babiš vedl v březnu rozhovor s reportéry Wall Street Journal, když se dozvěděl, že někdo změnil oficiální název České republiky (anglicky Czech Republic -CR) na Czechia. „Vy jste to změnil? Nebo vy jste to změnil?“, měl se udivený premiér otáčet v křesle na své poradce.

Jeden z nich předstoupil a tiše Babišovi vysvětlil, že OSN akceptovala český návrh na oficiální uznání nového názvu. „O tom jsem nevěděl. Vůbec se mi to nelíbí,“ řekl Babiš s tím, že se obává, aby si nepletli v zahraničí nový název České republiky s názvem pro Čečensko (Chechnya).

Babiš pravděpodobně odkazoval na bombový útok v Bostonu v roce 2013, který spáchali dva teroristé čečenského původu. Některá americká média i řada amerických uživatelů sociálních sítích, si spletla Čečensko s Českem. Někteří z nich vyhrožovali Česku i atomovým bombardováním. Na omyl ve zvláštním prohlášení upozornil tehdejší český velvyslanec v USA Petr Gandalovič, podle něhož se jednalo o „krajně nešťastné nedorozumění“.

„My jsme Česká republika. My jsme Češi. Nevím, kdo přišel s takhle stupidním nápadem. Šílené,“ postěžoval si premiér. Wall Street Journal v odezvě na Babišovu otázku napsal: „Odpověď: 75letý prezident země, Miloš Zeman.“

Zeman prosazuje název Czechia dlouhodobě. „Používám výraz Czechia, protože zní krásněji a je kratší než chladný název Česká republika,“ prohlásil krátce po svém zvolení prezidentem v roce 2013 v Izraeli. Tehdejšího izraelského prezidenta Šimon Perese pochválil za to, že název použil.

Podle nejmenovaného západního diplomata citovaného listem Wall Street Journal prezident využívá příležitosti při předávání pověřovacích dokumentů, aby nové ambasadory poprosil o používání termínu Czechia. „Slibte mi, že ji (ČR) budete nazývat Czechia,“ měl říct Zeman diplomatovi při potřásání rukou.

Zeman se v roce 2016 s premiérem, předsedou Senátu a předsedou Sněmovny jednohlasně shodl na novém termínu, který OSN přijala jako oficiální zahraniční název pro Českou republiku. Nový název nicméně vzbudil značný rozruch. Nebyli s ním spokojeni někteří ministři včetně Babiše, který v té době byl ministr financí. Proti novému názvu se pořádaly i demonstrace.

Babiš svůj názor na změnu názvu nezměnil. „Nechápu, proč to redaktoři Wall Street Journal s odstupem téměř jednoho roku řeší? Mě by zajímalo, jestli vůbec vědí, kde Česká republika leží. V rozhovoru jsem se divil, že někdo výraz Czechia používá. Já mluvím vždy o Czech Republic, takže to jejich tvrzeni není přesné,“ sdělil Babiš serveru iDNES.cz.

Podle mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka není nic špatného na tom, že premiér a prezident mají na různá témata odlišné názory. „Pan premiér má jiný názor než pan prezident. To je svoboda a demokracie,“ řekl mluvčí portálu iDNES.cz.

Opomíjený název

The Wall Street Journal poukazuje na to, že se nový název neobjevuje na sociálních sítích OSN, ačkoliv organizace měla čtyři roky na to, aby je aktualizovala. „Zabere čas, než se facebookové, twitterové nebo instagramové účty změní“ uvedl mluvčí OSN bez dalšího vysvětlení.



Změna se neprojevila ani na oficiálních stránkách Hradu, ačkoliv prezident prosazoval změnu. Zeman je na nich veden jako „President of the CR“ a návštěvníci stránky se mohou dozvědět o poloze či ústavě „Czech Republic“.

Na oficiálních stránkách Pražského hradu se termín Czechia nepoužívá.

Mezi běžnými Čechy se název Czechia příliš neuchytil. „Je to trochu matoucí, nikdo nám neříká Czechia, nevím proč,“ řekl reportérovi britského listu The Guardian inženýr Lukáš Hasik. Sám upřednostňuje název Czech Republic, a tak by to podle něj mělo zůstat.

Že název Czechia není příliš oblíbený, ukazují i výsledky vyhledávače Google, podotýká list. Zatímco název Czechia byl v období od 17. 2. 2019 do 14.2.2020 v průměru zadán třikrát, název Czech Republic byl zadán 39krát. Google vede Czechia jako oficiální název pro Českou republiku.

Graf ukazuje vývoj zájmu o výraz Czechia

Jak se stavět k novému názvu nevědí ani některé diplomatické instituce. Americký velvyslanec v ČR Stephen King přiznal, že kratší termín užívá zřídkakdy a na veškeré oficiální úrovni „jako většina Čechů“ používá název Česká republika. Britský velvyslanec v ČR Nick Archer podle listu řekl, že diskuze o tom, zda používat název Czechia, ani neproběhla.



Naopak česká ambasáda v Austrálii zaujala diplomatický přístup. Rok 2020 na svých stránkách nazvala „The Year of Czechia in Australia (rok Česka v Austrálii)“, přičemž doufá, že „přinese radost přátelům a milovníkům České Republiky v Austrálii.“

Šéf české diplomacie Tomáš Petříček na dotaz portálu iDNES.cz, jaký název používá při zahraničních jednáních, odpověděl, že oficiální jsou oba výrazy, přičemž on sám při jednání za zavřenými dveřmi používá více Czechia, při veřejných spíše Czech Republic. Podle Petříčka je situace stejná, jako když se v případě „našich slovenských přátel“ používá jak Slovakia, tak Slovak Republic.

„Zavedením zkrácené verze se však snažíme bojovat proti různým nepřesným označením pro celou naši zemi – slýchávám Bohemia nebo jen ‚here in Czech’...Pro tyto případy by mělo sloužit právě oficiální zkrácení na Czechia,“ vysvětlil ministr zahraničí.

EU používá oba názvy. Zatímco kratší termín upřednostňuje v geografických a ekonomických záležitostech, delší název používá v právních záležitostech.