Málem jsem ho zabil, popsal muž souboj s nejhorším britským násilníkem

Britský soud na začátku ledna uložil šestatřicetiletému Sinagovi doživotní trest s podmínkou, že za mřížemi musí strávit nejméně třicet let. Indonéského studenta vyšetřovatelé usvědčili z celkem 136 znásilnění mladých mužů, které před útokem zavedl pod falešnou záminkou k sobě domů a omámil.



Kdyby se teenager, kterému britská média přezdívají jménem Peter, v červnu 2017 neprobudil uprostřed znásilnění, Sinaga by ve svých ohavných zločinech s největší pravděpodobností pokračoval.

Peter, jemuž bylo v době útoku osmnáct let, se probudil polonahý uprostřed Sinagova bytu a rozhodl se zápasit o život tak dlouho, dokud jeho protivník neležel bez hnutí na zemi.

„Probudil jsem se dezorientovaný s tváří na polštáři. Na podlaze byla přikrývka. Spodní prádlo a džíny jsem měl stažené ke kolenům. Sinaga byl nade mnou a měl kalhoty až u kotníků,“ uvedl podle The Guardianu Peter.

Po jeho probuzení spolu muži začali bojovat. „Sinaga křičel, že jsem vetřelec. Neustále to opakoval. Hlavou mě praštil do nosu a kousal mě. Byl jsem zmatený. Prali jsme se a on mě kousl do ramene,“ popsal mladík.

„Byl to malý muž. Já jsem byl silnější a několikrát jsem ho zasáhl. Potom spadl na podlahu. Cítil jsem se vystrašeně. Věděl jsem, že jsem v Manchesteru, ale jinak jsem neměl ponětí, kde jsem. Myslel jsem si, že jsem ho možná zabil. Ovládl mě instinkt, adrenalin a touha přežít,“ dodal Peter.

Nejsem hrdina, říká o sobě mladík

Teenager po útěku ze Sinagova bytu zavolal své matce, která ho odvezla na policii. Tam ho však strážníci zadrželi kvůli podezření, že Sinagu napadl. Peter strávil jedenáct hodin na policejní cele, než policie našla v Sinagově telefonu, jenž vzal Peter s sebou, videa pořízená při dalších znásilněních.



Sinaga si vyhlížel mladé muže, kteří byli podnapilí a byli sami v klubech uprostřed Manchesteru. Řadu jich nalákal do svého bytu tak, že jim slíbil místo na přespání nebo možnost dobít si mobilní telefon.

Poté jim nabídl nápoj, do kterého přidal drogu GHB. Když látka začala účinkovat, oběti znásilnil a natočil si je u toho. Většina obětí byli heterosexuálové a na to, co se jim stalo, si po probuzení pamatovali jen velmi málo nebo vůbec.

Jako hrdina si Peter nepřipadá. „Policie a přátelé tvrdí, že jsem hrdina, protože jsem zastavil největšího násilníka v historii. Jsem náhodný hrdina. Kdybych se neprobudil, pořád by v tom pokračoval,“ říká mladík s tím, že ho mrzelo počáteční chování policie.

„Odebrali mi otisky prstů a DNA. Nemluvili se mnou jako s obětí, ale jako s útočníkem. Sinaga byl v nemocnici, takže jeho mohli vyslechnout až později. Na vyšetření mě poslali až dva dny po útoku,“ říká Peter, který u soudního líčení se Sinagou vystupoval jako korunní svědek.

Manchesterská policie se za své chování omluvila a uvedla, že si z Peterova případu vezme do budoucna ponaučení.

Násilníka z Manchesteru zachytily bezpečnostní kamery u jeho bytu: