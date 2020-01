Je to moje něžné děťátko, popsala matka monstrum, které znásilňovalo muže

Soud uložil Sinagovi doživotní trest s podmínkou, že za mřížemi bude muset strávit nejméně 30 let. Indonéského doktoranda usvědčili, že sexuálně zaútočil na celkem 48 mužů. Videa, která zaznamenal na dva mobilní telefony však podle britské policie naznačují, že napadl nejméně 195 mužů.

Své oběti si Sinaga vyhlédl v manchesterských klubech. Posléze je nalákal do svého bytu, kde je omámil drogou GHB a zneužil. Většina napadených mužů byla heterosexuální orientace. Sinaga se totiž podle listu The Guardian přátelům chlubil, že u klubů „zachránil namol opilé heteráky“.

„SuperRay zachrání hetero chlapce před jejich monstrózními přítelkyněmi,“ napsal přes aplikaci WhatsApp poté, co v lednu 2015 znásilnil mladého studenta. Sinaga také opakovaně žertoval, že jeho ložnice je „diskrétním útočištěm“ pro heterosexuální muže.

Násilníkova matka Normawati Sinagaová uvedla, že její rodina nevěří, že muži mohou být gayové. O orientaci svého syna neměla tušení. „Jsme dobrá křesťanská rodina, která nevěří v homosexualitu. Je to moje děťátko,“ uvedla v rozhovoru pro list Sunday Times, který se uskutečnil u ní doma v Indonésii.

Sinaga u soudu před Vánocemi tvrdil, že ho jeho oběti chybně považovali za transvestitu, protože si nechtěli přiznat, že se vyspali s mužem. „Není snadné přiznat se k homosexualitě,“ řekl Indonésan porotě.

Tvořil jsem dokument, tvrdil pachatel

Většina postižených podle The Guardianu neměla tušení, že se stali oběťmi znásilnění až do chvíle, kdy jim policie zaklepala na dveře s tím, že je objevila na Sinagových video záznamech. Násilníka se podařilo dopadnout až poté, co se jedna z jeho obětí v roce 2017 probrala během útoku a šla na policii.



Sinagaová svého syna navštívila před vynesením rozsudku ve vazbě v Manchesteru. Na otázku proč muže napadal podle ní odpověděl, že to dělal rád a natáčení bral jako vytváření dokumentu.

Sinagaová uvedla, že svého syna vychovávala v křesťanské víře. Jeho studium financovala rodina, která provozuje plantáže palmového oleje a rafinerii. Sinagu matka popsala jako „jemného a něžného chlapce“, který neustále ležel knihách. „Nechodil moc ven do společnosti. Více se zajímal o studium,“ řekla.

Sinaga studoval nejprve architekturu v Indonésii. Poté zamířil na univerzitu v USA, odkud se však podle matky za několik měsíců vrátil, protože mu vadilo, že tam studenti dávají přednost zábavě před učením. Do Británie zamířil v roce 2007, kde dokončil magisterské studium a pokračoval na doktorandské.

Jeho matka uvedla, že se ho snažila opakovaně přemluvit, aby se vrátil do vlasti a pracoval pro rodinnou firmu, což ale Sinaga odmítl s tím, že se do Indonésie vracet nechce, protože se cítí v Manchesteru pohodlně.

Násilníka z Manchesteru zachytily bezpečnostní kamery u jeho bytu: