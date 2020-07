Nejbohatší Američané nedávají na charitu tolik, kolik slíbili, říká studie

21:23 , aktualizováno 21:23

Většina velmi bohatých Američanů, kteří se v rámci kampaně Giving Pledge zavázali k darování většiny svého jmění na dobročinné účely, naopak hromadí stále větší bohatství. Řada z nich věnované peníze posílá do svých rodinných nadací a fondů, které prostředky rozdělují pomalu. Donátoři díky nim rovněž požívají značných daňových výhod. Uvádí to studie ústavu Institute for Policy Studies.