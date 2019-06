Piloti Boeingů 737 MAX neměli dost času, říká kapitán „Sully“ po simulaci

Sullenbergerova výpověď před americkým Výborem pro dopravu přišla ve chvíli, kdy se společnost Boeing snaží dostat letadla 737 MAX zpátky do vzduchu. Stroje přestaly po celém světě létat v březnu a společnost chce nyní získat opětovnou certifikaci od Federální letecké správy.



„Nedávno jsem na leteckém simulátoru zažil všechny výstrahy, se kterými se museli vypořádat piloti Boeingů 737 MAX během tragických letů,“ uvedl podle CNN na začátek Sullenberger.

„Přestože jsem dopředu věděl, co se přesně stane, pochopil jsem, proč pilotům došel čas ještě před tím, než mohli problémy vyřešit,“ přiblížil svůj zážitek.

„Je velmi nepravděpodobné, že by se piloti jakýchkoli amerických aerolinek předtím setkali při tréninku na simulátoru s takovým scénářem,“ dodal.

Sullenberger v roce 2009 pilotoval dopravní letadlo, které se krátce po vzletu z newyorského letiště střetlo s hejnem ptáků. Rozhodnutím přistát na řece Hudson tehdy zachránil všech 155 pasažérů na palubě a stal se hrdinou.

Sullenberger kongresmanům řekl, že je velmi důležité, aby na piloty dopravních letadel nečekaly ve vzduchu nástrahy, přestože neúmyslné. „Musíme se ujistit, že každý pilot bude vyzbrojen všemi informacemi a znalostmi,“ prohlásil muž, který strávil v kabině dopravního letadla třicet let.

„Pilot musí mít za sebou trénink a mít dovednosti, aby byl schopen úsudku a byl absolutním pánem letadla a všech jeho systémů po celou dobu letu,“ uvedl Sullenberger. Podle něj piloti nutně potřebují mít zkušenost z první ruky, aby byli připraveni na nouzové situace.

„Přečíst si o tom na tabletu rozhodně není dostačující,“ dodal Sullenberger, který sice odešel do důchodu, ale stále působí jako odborník na bezpečnost.

Indonéské letadlo se zřítilo do moře. Záchranáři hledali trosky:



VIDEO: Indonéské letadlo se zřítilo do moře. Záchranáři hledají trosky

Neúplný manuál i školení pilotů

Dopravní letadla Boeing 737 MAX se ocitla pod palbou kritiky poté, co dva stroje tohoto typu krátce za sebou havarovaly. V březnu se zřítilo letadlo společnosti Ethiopian Airlines v Etiopii. Na palubě zemřelo všech 157 lidí. Jako první zakázaly létat všem strojům stejného typu Čína a Etiopie.



Loni v říjnu se Boeing 737 MAX společnosti Lion Air zřítil do moře krátce po startu v Indonésii. Také při této havárii zemřelo všech 189 pasažérů, kteří cestovali z Jakarty na Sumatru. Oblast nehody tehdy prohledávalo několik stovek záchranářů, v moři však nikoho živého neobjevili.

V obou případech podle vyšetřovatelů sehrál roli stabilizační systém MCAS, který Boeing implementoval nedostatečným způsobem a nepřipravil na to piloty. Software MCAS totiž nebyl součástí školení ani manuálu. Za problém tedy pravděpodobně může výrobce, který měl na řešení několik let.

Proč spadla letadla Boeing 737 MAX? Firma spěchala:



VIDEO: Proč spadla letadla Boeing 737 MAX? Firma spěchala

Někteří členové amerického podvýboru pro letectví na středečním slyšení zpochybnili kvalifikaci zahraničních pilotů a normy Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Nejen Sullenberger, ale také předseda Asociace pilotů Daniel Carey nicméně doporučili, aby museli piloti strojů 737 MAX projít dodatečným školením, které je seznámí s podrobnostmi letadla.



Společnost Boeing poslední tři měsíce usilovně pracuje na tom, aby chyby opravila a dala vše do pořádku. Kdy budou letadla 737 MAX opět ve vzduchu však zatím není jasné.

Podle zdrojů CNN by se mohl stroj podrobit v USA certifikačnímu letu během následujících dvou týdnů, což je součástí procesu, jak dostat letadla zpět vzduchu. Následovat bude přibližně šest týdnů, kdy budou odborníci výsledky letu analyzovat. Do provozu by se letadla mohla vrátit v září.