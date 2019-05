„Z toho bude havárie.“ Pilot varoval před chybou Boeingu čtvrt roku předem

Buletin od společnosti Boeing pro Etiopské aerolinky z listopadu 2018, který „připomíná, že chybná data z AOA senzoru mohou vést řadě problémů“, odvolává se na existující manuál. Aerolinky měly buletin přiložit do manuálů, a to až do doby, než Boeing zveřejní další informace, nebo vydá softwarovou záplatu.