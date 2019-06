V KLDR zmizel australský student. Rodina se obává, že ho zatkli

Rodina devětadvacetiletého rodáka z Perthu neví, co se s ním stalo. Podle BBC už s ním však od úterý není v kontaktu, což „je u něj neobvyklé“.

„Zatím nám nepotvrdili, že Aleka v KLDR zadrželi,“ uvedla rodina v prohlášení.



Sigley v Pchjongjangu studuje korejskou literaturu a v zemi žije zhruba poslední rok. Založil si tam také společnost Tongil Tours, která do KLDR vozí další zahraniční studenty. Doma v Austrálii vystudoval severokorejskou propagandu.

V článku pro britský list The Guardian sám sebe nazval „jediným Australanem žijícím v Severní Koreji“.

Díky svému studentskému vízu se podle svých slov po severokorejské metropoli mohl volně pohybovat, a to aniž by ho někdo doprovázel. „Interakce s místními lidmi může být občas omezená, ale můžu nakupovat a večeřet téměř všude, kde chci,“ řekl.

Líčil také, že jako člověk ze Západu se ze strany represivního a nejuzavřenějšího režimu na světě nikdy necítil ohrožený. Ze svého pobytu například na svém twitterovém účtu dosud zveřejňoval zážitky a poznatky.

Ate bingsu (Korean shaved ice dessert) at a stall run by the famous Chongryugwan Restaurant, eating it at the shaded table attached to the stall.



유명한 청류관이 운영하는 매대에서 빙수를 사서, 매대와 연결된 그늘진 야외 식탁에서 먹었다. pic.twitter.com/eefFAPrNn2