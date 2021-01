Muž beze jména je zpět. Teď se ukáže, kam je ruský režim ochoten zajít

Budoucnost nejznámějšího Putinova protivníka je nyní předmětem divokých spekulací. Komentátoři a analytici se shodnou v jednom: osud Alexeje Navalného závisí především na tom, co nejvyšším představitelům vládnoucího režimu podle jejich názoru projde a jak daleko budou ochotni zajít.

Může se stát, že světoznámý protikorupční aktivista skončí na dlouhá léta ve vězení jako svého času Michail Chodorkovskij, kdysi mocný šéf ropného gigantu Jukos, jehož mocenský pád po Putinově nástupu k moci ruským oligarchům jasně demonstroval, že nový pán Kremlu nestrpí jakýkoliv odpor.

„Navalnyj bude po příletu zatčen a poslán na deset let do vězení,“ předpověděl v sobotu někdejší moskevský zpravodaj listu The Daily Telegraph Ben Aris. Západ podle něj bude chvíli vydávat protestní nóty, tím to však také skončí.

„Západní tisk velice přeceňuje jeho vliv na ruskou veřejnost,“ píše Aris a připomíná, že ani pokus o Navalného likvidaci v Rusku žádné protesty nevyvolal. Ostatně vládní propagandě, podle níž je Navalnyj nástrojem západních tajných služeb, věří podle nezávislého centra Levada bezmála polovina Rusů.

Navalného dlouholeté uvěznění by podle Bena Arise sice byla pro ruský režim z hlediska mezinárodní prestiže pohroma, je to však menší risk než ho nechat na svobodě. „Při sledování Ruska jsem vypozoroval jedno zlaté pravidlo: Pokud si Kreml má vybrat mezi reputací na mezinárodní scéně a svojí politickou agendou na domácí scéně, vždy zvolí to druhé,“ píše znalec ruské politické scény.



Neskončit v zapomnění

Navalnyj se během posledních deseti lety vypracoval v příslovečnou osinu v Putinově zadnici. Jako šéf Fondu boje proti korupci systematicky mapoval šokující majetky nejvyšších prominentů a dokázal dostat do ulic desetitisíce mladých lidí protestujících proti úplatným aparátčíkům a směru, kterým se největší země světa ubírá.



„V televizi nám lžou do očí. Tvrdí, že země prosperuje a mezitím se pomalu propadáme na úroveň zemí třetího světa. Velká část federálního rozpočtu se rozkrade,“ řekl na Navalného demonstraci v centru Moskvy před několika lety zpravodajovi iDNES.cz osmnáctiletý Andrej.



17. ledna 2021

Režim se nepohodlného aktivisty dlouhodobě pokoušel zbavit: obvinil ho ze zpronevěry, zavřel do domácího vězení, vláčel ho po soudech, jeho bratra držel tři a půl roku ve vězení jako rukojmí. Nakonec se ho pokusili otrávit nervovou látkou novičok, což podle vyšetřování webu Bellingcat mělo na svědomí speciální komando FSB.



Navalnyj přežil a z otravy se i díky promptnímu převozu na berlínskou kliniku pozoruhodně rychle zotavil. Od začátku dával najevo, že se do Ruska vrátí, i když mu tamní úřady před pár dny vzkázaly, že bude po příjezdu neprodleně zatčen. Proč?

„Pokud chce pokračovat ve svých politických aktivitách, nemá žádnou jinou možnost. Pokud by zůstal v Německu, byl by zapomenut,“ řekl listu The Washington Post Ruslan Karadanov, který se v neděli přišel na berlínské letiště se svým oblíbencem rozloučit.

Ano, pokud by Navalnyj zůstal na Západě, bylo by to pro Kreml velmi pohodlné řešení. Skončil by jako Chodorkovskij nebo Garry Kasparov: objížděl by konference a dával rozhovory, ale tím by jeho vliv na dění ve vlasti končil. „Putin by si strašně přál, aby Navalnyj zůstal v Německu. To byl ostatně hlavní důvod, proč ho nechal odjet. Tak trochu doufal, že už se nevrátí,“ řekl před časem portálu iDNES.cz komentátor Konstantin Eggert.



Ostatně sám Navalnyj v neděli krátce po svém přistání v Moskvě prohlásil, že Německo je sice skvělá země, on se ale musel vrátit. „Jsem šťastný, že jsem přiletěl, je to můj nejlepší den za posledních pět měsíců. Tady je můj domov.“

Strach v Kremlu

Jeho příznivci nyní věří, že se z jejich oblíbence může stát ruská obdoba Nelsona Mandely. Předpokládají, že jeho zatčení vyvolá mnohatisícové protesty a vedení ruského státu od přísného trestu upustí. „Takové protesty otestují, jak daleko je ruský represivní aparát ochoten zajít,“ napsala politoložka Taťána Stanovajová.

Jestli bude ruský stát shovívavý, či nekompromisně tvrdý, podle ní naznačí už to, jak dlouho bude Navalnyj držen ve vazbě. „Ideálním řešením by bylo udržovat Navalného v konstantním strachu, že ho čeká dlouholeté vězení, ale zároveň ho neodsoudit na příliš dlouho najednou,“ dodává Stanovajová.

17. ledna 2021

Kreml se snaží dávat najevo, že ho postava Navalného vůbec nevzrušuje. Vladimir Putin jeho jméno zásadně nevyslovuje, snad v obavě, že by ho tak legitimizoval jako svého rovnocenného soupeře. Bezpečnostní manévry kolem Navalného příletu do Moskvy však naznačují, že stárnoucí prezident má z reprezentanta mladé generace strach.



Podle analytika Marka Galeottiho je proto třeba Navalného návrat do Ruska vnímat nejen jako akt nejvyšší odvahy, ale i jako politickou kalkulaci.



„Projevil ochotu postavit se režimu, který se ho pokusil zavraždit. Pokud přežije, jeho morální autorita bude nezpochybnitelná. Pokud nedejbože ne, stane se dalším v dlouhém zástupu ruských mučedníků. Pokud ho nechají jít, dá se znovu do práce. Pokud ne, Kreml tím ukáže, že i když se o něj zdánlivě vůbec nezajímá, tak se tohoto muže beze jména bojí,“ píše Galeotti v komentáři pro portál The Spectator.