Navalného právnička kontaktovala agenta FSB, policie ji vyvlékla z bytu

Z něho opoziční předák viní Kreml. Prezident Vladimir Putin to opakovaně odmítl a tvrdil, že kdyby tajná služba opravdu usilovala o Navalného život, povedlo by se jí to.



„Dnes v sedm ráno vtrhla policie do bytu Ljubov Sobolové,“ napsala v pátek na Twitteru organizace Fond boje s korupcí (FBK), kterou založil Navalnyj a kde je Sobolová právní poradkyní.



Razie podle FBK nejspíš souvisí s akcí Sobolové, která se v pondělí snažila osobně setkat s členem toxikologického týmu ruské tajné služby FSB Konstantinem Kudrjavcevem. Ten se podle týmu Navalného zřejmě zúčastnil operace, jejímž cílem bylo Navalného otrávit.

V pondělí televize CNN citovala ze záznamu telefonátu, který jí poskytl Navalného tým a na němž Kudrjavcev v domnění, že hovoří s vysokým činitelem ruské bezpečnostní rady, mimo jiné uvedl, že toxická látka novičok byla Navalnému nastražena do spodního prádla. FSB záznam označila za podvrh.

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj je dlouhodobým kritikem ruského prezidenta Vladimira Putina a je známý také jako bojovník proti korupci v elitách Ruska. Hospitalizován byl 20. srpna, když zkolaboval na palubě letounu, kterým letěl ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Téměř tři týdny byl v kómatu.

Nejprve byl hospitalizován v Omsku, kde letadlo s Navalným nouzově přistálo, krátce nato byl na naléhání jeho blízkých přepraven do Berlína. Tam se z otravy vyléčil.

Podle německé armádní laboratoře byl Navalnyj otráven zakázanou nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Výsledek analýzy potvrdily i laboratoře ve Francii a ve Švédsku, ke stejnému závěru došla také Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW).

Rusko ale tvrdí, že jeho vlastní testy stopy jedu v Navalného organismu neodhalily. Evropská unie kvůli otravě Navalného uvalila na Rusko sankce, Moskva pak zveřejnila vlastní sankční seznam se jmény představitelů EU.