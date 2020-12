Napálený agent poškodil i Putina, ale Navalnyj není idol mas, říká rusista

Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj v novém videu ukazuje, jak se mu podařilo napálit agenta tajné služby FSB. Armádní chemik Konstantin Kudrjavcev mu nejenže netípnul telefon, ale navíc mu prozradil až neuvěřitelné detaily Navalného zpackané otravy. Tak by mě pro začátek zajímalo, jak podle vás teď ten „chudák“ dopadne.

No, dopadnout by měl samozřejmě v intencích téměř sovětských špatně. Na druhé straně není jediný, kdo se podílel na zbabrání celého úkolu. Ale je, pravda, jediný, kdo poskytl naprosto neuvěřitelné informace. Četl jsem už u několika ruských kolegů komentátorů, že Kudrjavcev jako vojenský chemik zkrátka nebyl operativec, nebyl to skutečný tajněpolicejní agent.

A možná právě proto takhle zpanikařil. Na takový prankerský pokus by však měl být i takový člověk připraven. Přitom sám Alexej Navalnyj říká, že mu k ošálení volaného postačil úplně elementární prográmek, který dokáže nahradit číslo volajícího jiným libovolným číslem.

V tomto případě to byla ústředna FSB, přes kterou těch osm lidí (skupina, kterou investigativní novináři uvádějí jako agenty určené k vraždě Navalného, pozn. red.) komunikovalo. Toto Kudrjavceva možná zaskočilo. Telefonát se navíc odehrál ještě před tím, než se celý investigativní materiál dostal k veřejnosti. Ale sedm ostatních se nachytat nedalo.

Alexej Navalnyj nachytal rozespalého Kudrjavceva. Ten mu během telefonátu prozradí, proč se asi Navalného nepodařilo zabít:

Navalnyj se představí jako asistent šéfa ruské Bezpečnostní rady Nikolaje Patruševa a ptá se ho na různé detaily celé akce. Kudrjavcev se několikrát podiví, že by o nich měl mluvit mimo oficiální a zabezpečené kanály. Měl tedy rovnou odmítnout, i když mluvil s nadřízeným?

Nikdy jsem nebyl agentem tajné služby, ale na místě pana Kudrjavceva bych to docela jistě udělal, protože to bylo překročení služebních předpisů. Patrušev je jeden z nejmocnějších lidí ve státě, ale ani tohle by pracovníka tajné služby FSB nemělo zmást. Je to neuvěřitelný lapsus.

O to víc, když si uvědomíme, jak nesmírně choulostivá je to věc a jak poškodila nejen celé ruské vedení, ale především prezidenta Vladimira Putina. Ten na velké výroční tiskové konferenci 17. prosince v podstatě všechno potvrdil, když řekl, že „Navalnyj je agentem amerických tajných služeb a my jsme měli plné právo ho sledovat a zasáhnout proti němu“.

Libor Dvořák Překladatel z ruštiny a odborník na ruskou politiku Libor Dvořák (72) je dlouholetým komentátorem Českého rozhlasu Plus. V pořadu Názory a argumenty se zaměřuje hlavně na Rusko a postsovětský prostor. Moderuje také pořad Den podle... Po roce 1989 řídil Lidové nakladatelství Praha.

Jsou Navalného odhalení, tedy že struktura celé skupiny sahá právě až k Putinovi, bombou i v ruské společnosti, nebo jen pro nás na Západě?

Myslím, že je to bomba pro celý svět. Na ruských sociálních sítích si lidé nezávislého ducha a intelektuálové z celé FSB i Putina dělají blázny, protože je vidět, jak neuvěřitelně byla celá akce zpackaná. V této souvislosti bych připomněl ještě jednu velmi důležitou věc.

Jakou?

Když byl spáchán podobný útok na otce a dceru Skripalovy, také se nepodařilo ten čin dokonat. Sergej Skripal se podle svědectví lékařů i jeho přátel z toho stále nevzpamatoval, ale z pohledu vrahů nebyla celá věc dotažená do konce. A tehdy se hodně mudrovalo o tom, zda si ruská tajná služba počíná takhle okázale otevřeně, protože se její agenti nemají čeho obávat a naopak demonstrují, že je v jejich možnostech zasahovat po celém světě. Nic takového tentokrát nezaznělo a rovnou se mluví o tom, že jsou to zkrátka babráci.

Jeden z četných komentářů k tomu říká: „Co byste mohli chtít od zkorumpované tajné služby ve zkorumpovaném státě se zkorumpovaným vedením? Ta prostě z definice nemůže být dobrá. A navíc se ještě hodně poukazuje na to, že v čele dnešní FSB stojí penzionovaní armádní generálové, kteří často ani nemají zkušenosti s takovouto operativní činností. A jak vidíme, jejich podřízení, tedy přímí vykonavatelé, také nepatří k nejzdatnějším.

Dostane se Navalného odhalení i k „obyčejným“ Rusům? A zapůsobí i na ně?

Obávám se, že ne. Státní televize ho samozřejmě nijak větrat nebude, maximálně to letmo zmíní jako další imperialistické rejzy amerických štváčů. Už se skoro začíná objevovat slovník padesátých let. A zejména diváci státních televizí jsou tak zmasírovaní, že by na to nereagovali tak jako zmínění intelektuálové. Navíc často buď nemají internet, nebo na něj nechodí anebo jednoduše takovým sdělením nevěří, protože chodí na vlastenecké servery, které hlásají totéž co státní média.

To je hlavní problém celé ruské společnosti. Většina žije v informačním bludu, a to trvalém. Není proto také divu, že když se Vladimir Vladimirovič Putin na přelomu století a tisíciletí dostal k moci, jako téměř první věc udělal to, že znevolnil do té doby samostatná nezávislá média a udělal z nich v podstatě své otroky.

Zmínil jste Putinovu tiskovou konferenci. Prezident tam také řekl, že kdyby Kreml chtěl Navalného zabít, dotáhl by to do konce. To je jednak ukázková demagogie, druhak velmi otevřený cynismus. Co udělá s ruskou společností takové přiznání z úst prezidenta země?

Musím se přiznat, že jsem tehdy úplně zkoprněl. Toto bych býval ani od Putina nečekal. Opravdu je to výraz neuvěřitelného cynismu. Ale Rusové jsou ze sovětské éry zvyklí skoro na všechno. Velmi dlouho jsem se bránil srovnávání Putinova Ruska se Sovětským svazem, ale symptomů neustále přibývá. A jak se zdá, bude se to ještě dál zhoršovat.

U Putina si ovšem musíme uvědomit, že to nyní nemá nikterak snadné. Téměř celý rok byl nezávislými médii a nezávislými mozky kritizován, ba přímo pranýřován za to, že se ukrývá před koronavirem ve své rezidenci Novo-Ogarjovo. Teď se navíc ještě ukázalo, že je patrně velmi vážně nemocen. To ukážou dle mého soudu už nejbližší týdny a měsíce a mohlo by se stát, že bude muset svou funkci vyklidit.

Otrava Navalného Alexej Navalnyj byl po převozu do berlínské nemocnice v bezvědomí, jeho tep se výrazně zpomalil a jeho tělní teplota klesla až k 33,5 stupně Celsia. V odborném článku v prestižním časopise The Lancet to napsali lékaři kliniky Charité. Kritik Kremlu náhle upadl do bezvědomí v srpnu během vnitrostátního letu z Tomsku do Moskvy. Letoun kvůli tomu nouzově přistál v Omsku. Právě díky rychlému zásahu lékařů pravděpodobně přežil. S takovou možností agenti FSB nepočítali, což přiznává i napálený Kudrjavcev. „Jeho dobrý zdravotní stav před otravou pravděpodobně k uzdravení přispěl,“ uvádí se i ve vědeckém článku, k jehož otištění dal Navalnyj souhlas. Účinek novičoku na lidské tělo lze podle lékařů srovnat s účinkem otravy organofosfáty, které se používají v přípravcích na hubení hmyzu.

Nevíte, co mu je?

Mluví se, a to dosti utkvěle, zejména o Parkinsonově chorobě. Což vykladači Putinovy zatvrzelé samoty v Novo-Ogarjovo vidí tak, že kdyby se projevy této nemoci ukázaly na veřejnosti, bylo by to pro ruského prezidenta nesmírně nepříjemné. Nahrával by tomu i nedávno schválený novelizovaný zákon o trestní nedotknutelnosti bývalého prezidenta. V tuto chvíli se týká jen Dmitrije Medveděva, ale jako by už někdo počítal s tím, že se může stát, že bude Putin ze zdravotních důvodů nucen odejít.

Vždy jsem si myslel, že je Putin víceméně nucen v úřadě setrvat snad až do smrti. Rok 2036, do kterého by hypoteticky mohl stát v čele ruského státu, tak skoro vypadá. Putinovi v té době, pokud se jí dožije, bude už čtyřiaosmdesát let. Ale teď se tady najednou objevily zcela nové okolnosti, které svědčí o tom, že by mohl odejít ještě před rokem 2036 a že se na to pomalu vytváří potřebný mechanismus.

Mnozí jeho odpůrci také poukazují, že Putin žije v té své řekněme skleněné věži a že v poslední době úplně ztrácí kontakt s realitou. Čemuž by se možná výroky ze 17. prosince také daly připsat.

Na zákon o beztrestnosti exprezidentů jsem se chtěla zeptat, ale v souvislosti s tím, jestli Putin nemá pocit, že už mu teče do bot. Třeba i právě kvůli Navalného odhalením. Takhle to není?

Že by si připadal přímo ohrožený, to bych neřekl. Ruská společnost i establishment jsou na to zvyklí. Ale v posledních letech jsem už několikrát připomínal, že by se Vladimir Vladimirovič nakonec sám mohl stát obětí nějakého palácového převratu, kdyby jeho někteří současní stoupenci a bezvýhradní spojenci pochopili, že takový člověk už dál v čele ruského státu nemůže být. Ale v tuto chvíli se nic takového nerýsuje.

Faktem je, že v souvislosti se spekulacemi o Putinově zdravotním stavu byla už v poslední době zmíněna zcela konkrétní jména, například ministra obrany Sergeje Šojgua, tulského gubernátora Alexeje Ďumina či také velmi nadaného spisovatele, ale velmi zvláštního člověka Zachara Prilepina. Mluví se koneckonců i o Medveděvovi, který tomuto účelu posloužil už v letech 2008 až 2012. Ale musíme si počkat.

Když se vrátíme k tomu, jak Navalnyj napálil Kudrjavceva. Bude teď FSB muset změnit své postupy?

Musela by úplně změnit svou strategii a taktiku. A také své personální obsazení, protože abych užil výraz našeho pana prezidenta Zemana, tito lidé se projevili skutečně jako čučkaři. Ale četl jsem výrok opozičního politika Gennadije Gudkova, který už také žije v exilu.

Ten Navalného varoval, že i když je teď globální celebrita, neměl by si myslet, že to zabrání těmto lidem akci zopakovat. Rozumím Navalnému, že chce zpátky do Ruska. Uvažuje tak, že je opoziční politik a nic jiného mu nezbývá. Ale na jeho místě, když je sám předmětem takových bezohledných útoků, bych se toho asi vyvaroval.

Změní Navalného aktivita něco, nebo je to jen v uvozovkách zábava pro těch pár uvědomělých Rusů?

Obávám se, že nebude tak jednoduché změnit ruské politické paradigma. A neumím si představit, co všechno by se muselo stát. Už několikrát jsem si myslel na nějakého nového, ale méně naivního Gorbačova, který by přišel s novou perestrojkou. Takovou figuru tam však nikde nevidím. Na převraty v Rusku počínaje Říjnovou revolucí ovšem stačilo pár desítek či stovek lidí, kteří to dobře zorganizovali. Být však normálním Rusem, asi bych teď o něco takového příliš nestál. Perestrojka sice nebyl žádný násilný převrat, ale teď už by se to podle mě bez násilí neobešlo.

Jak je vlastně Navalnyj vnímán v Rusku?

To je velice důležitá otázka. Myslím si, že není žádný idol mas. Pro venkovana musí být až nesrozumitelný, odtažitý člověk, který se neustále pohybuje v tom počítačovém, virtuálním prostředí. I to ho v očích značného segmentu obyvatelstva dost diskvalifikuje a je otázka, co by se muselo stát, aby takový člověk mohl pomýšlet na funkci nejvyšší.

