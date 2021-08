Tálibán má na svědomí další životy. Na letišti v Kábulu zemřelo dvanáct lidí

Lidé zemřeli buď následkem střelných ran nebo v tlačenicích, prohlásil tálibánský velitel, který si nepřál být jmenován. Afghánce bez práva na vycestování, kteří se stále tísní na letišti ve snaze dostat se ze země, vyzval, aby šli domů. „Nechceme na letišti nikomu ublížit,“ dodal člen radikálního hnutí.

Severoatlantická aliance už dříve uvedla, že nemá zprávy o tom, že by bojovníci Tálibánu použili proti davům u letiště násilí.

Tálibán přesto zintenzivnil pátrání po lidech, kteří spolupracovali s NATO nebo USA. Vyhrožuje jejich blízkým, uvádí podle listu NYT interní zpráva OSN.



Tálibán ovládl afghánskou metropoli po bleskové ofenzívě v neděli, načež na tamním mezinárodním letišti vypukl zmatek a chaos. Zaplavily jej tisíce lidí, kteří se zoufale snažili dostat pryč ze země. Z Kábulu od té doby odletělo několik desítek evakuačních letů, které celkem odvezly tisíce diplomatů, humanitárních pracovníků i občanů Afghánistánu.

Česká armáda v předchozích dnech vypravila tři letecké speciály, které do republiky přivezly skoro 200 lidí, včetně velvyslance. Podle nejnovějších informací se dvě afghánské rodiny s vazbou na Česko, jež čekaly na letišti v Kábulu, dostaly do letadla USA.

V zemi ale stále zůstávají lidé žádající o záchranu českou vládu, a to včetně dětí. Jejich příbuzní žijící v ČR mají obavu o jejich život. Podle spolku Vlčí Máky jsou to ještě necelé dvě desítky lidí. Ministr vnitra Jan Hamáček ale ve čtvrtek oznámil, že po uskutečněné třetí fázi evakuace se žádné další lety do Kábulu už neplánují. „Pokud by se ukázalo, že někdo na místě zůstal, využijeme pomoci spojenců,“ dodal pro Český rozhlas.