Žádné další lety do Kábulu se neplánují. Na odvoz však ještě lidé čekají

Armáda v předchozích dnech vypravila tři letecké speciály, které do Česka přivezly skoro 200 lidí, včetně velvyslance. Podle nejnovějších informací se dvě afghánské rodiny s vazbou na Česko, jež čekaly na letišti v Kábulu, dostaly do letadla USA.

V zemi ale stále zůstávají lidé žádající o záchranu českou vládu, a to včetně dětí. Jejich příbuzní žijící v ČR mají obavu o jejich život.



„Z pěti rodin tlumočníků, které včera zůstaly bez pomoci, se do třetího evakuačního letu dostala jedna. Podle naší dosavadní zkušenosti je seznam osob průběžně doplňován,“ uvedla organizace, která se mediálně angažuje za poskytnutí pomoci všem afghánským pracovníkům.

„Situace na letišti ve 22 hodin našeho času: Skupina (viz foto), kterou pustili na letiště naši vojáci, ale nevešla se do třetího letu, byla Američany odvedena do fronty na pasovou kontrolu amerického letu (budeme upřesňovat),“ doplnila později.



Před bránou letiště strávil noc tlumočník s rodinou, s dětmi ve věku jeden a dva roky. Další dva tlumočníci se na noc opět ukryli v blízkosti letiště i s rodinami (s dětmi dva roky a deset měsíců). „Tálibán nově postavil kolem letiště druhou řadu checkpointů, takže se nelze dostat až k bráně, aniž by konkrétní osoby vyzvedli vojáci,“ pokračují Vlčí Máky.

Podle spolku čeká před bránou další dlouholetý spolupracovník armády i s rodinou a dětmi ve věku od tří do 13 let. Další tlumočník se nachází někde u letiště.

„Vzhledem k tomu, že se stále dozvídáme o dalších a dalších osobách, které nebyly dosud evakuovány, voláme po uskutečnění čtvrtého letu,“ uzavřel spolek.

Svoje partnery v nouzi nenecháváme

„Svoje partnery v nouzi nenecháváme,“ napsala česká armáda na Twitteru po přistání třetího spoje v Praze. V Kábulu ve velmi chaotické situaci vojáci dohledala další šedesátku lidí a v pořádku je dostala přes ozbrojené tálibánské checkpointy do bezpečí armádního speciálu.

Podle Vlčích máků se seznam lidí, kteří stojí o evakuaci, se průběžně doplňuje, jak se ověřuje, zda nepředstavují bezpečnostní hrozbu. „Mrzí nás, když někteří čelní představitelé vytvářejí mediální zkratku ‚není na seznamu = není bezpečný‘,“ podotkl spolek.

Také americká stanice CNN na svém webu informuje o afghánském tlumočníkovi, který tvrdí, že pracoval pro českou armádu a ta ho ve středu nechala i s jeho rodinou stát na letištní ploše v Kábulu, protože se nevešli do evakuačního letadla. Třiatřicetiletý Rafiulláh, jeho žena a čtyřletý syn čekali před mezinárodním letištěm v afghánské metropoli tři dny, píše CNN.



„Najednou nás nechali těsně před letadlem se slovy, že je letoun plný a neposkytli žádnou informaci o jiném letadle,“ tvrdí Rafiulláh a dodává, že američtí a turečtí vojáci jim poté na letišti nabídli přístřeší, jídlo a vodu.



Na pomoc čekají i příbuzní dvou afghánských mladých mužů, kteří v Česku studují a pracují asi pět let. Ti se obávají o jejich život, pokud se jim nepodaří kábulské letiště v některém z evakuačních letů opustit. Českou vládu proto žádají o záchranu svých příbuzných. Chlapcům čekajícím na letišti je 11 a 13 let. ČTK to řekla Jana Liprtová, hostitelka dvou mladých Afghánců.



Evakuovaní Afghánci a jejich rodiny budou ubytováni na jednom místě. Čeká je desetidenní karanténa. Za tu dobu se bude vyřizovat jejich povolení k pobytu. Poté je možné, že se rozhodnou emigrovat do jiné evropské země.

Desítky evakuačních letů

Od obnovení provozu z kábulského mezinárodního letiště za necelé dva dny odletělo celkově nejméně 62 evakuačních letadel, osmnáct spojů zajistily Spojené státy. Počet evakuovaných stoupá každou hodinou, letecký provoz nad Kábulem je velmi hustý.

Velká Británie uvedla, že dosud evakuovala 2 052 Afghánců a 306 britských občanů. Za poslední den ze země odvezla zhruba 700 lidí. Země chce v příštích letech poskytnout azyl až 20 tisícům Afgháncům.

Francie podle agentury AFP z Kábulu odvezla 216 lidí, většinou Afghánců. Turecko z Afghánistánu evakuovalo 42 svých občanů, Německo od neděle odvezlo 500 lidí. Z Afghánistánu odletělo také evakuační letadlo slovenské armády, detaily přesunu mají být zveřejněny na čtvrteční tiskové konferenci. Italská armáda přivezla ve středu na římské letiště 86 lidí, převoz dalších asi 150 osob se chystal ještě na stejný den.

Španělsko se chystá z Kábulu odvézt až 600 lidí, kteří jsou na seznamu vytvořeném tamním ministerstvem zahraničí. Budou tam také převezeny podle nynějších odhadů asi čtyři stovky lidí, kteří v Afghánistánu spolupracovali s institucemi Evropské unie. Madrid jim poskytne dočasnou mezinárodní ochranu, než se rozhodne, které země EU si je převezmou.

Přesun svých zaměstnanců z Afghánistánu do Kazachstánu ve středu oznámila Organizace spojených národů, která má v zemi 300 zahraničních zaměstnanců a tři tisíce místních spolupracovníků.

Armáda USA může zůstat i v září

Na letišti v Kábulu nyní působí 4 500 příslušníků americké armády, v horizontu několika dní by jich mělo být šest tisíc, uvedl armádní zdroj. Americký prezident Joe Biden prohlásil, že je odhodlán ponechat jednotky USA v Afghánistánu, dokud nebudou evakuováni všichni Američané, i kdyby to znamenalo zachovat vojenskou přítomnost v zemi po 31. srpnu. Tedy po termínu, který stanovil pro stažení všech Američanů.

Poté, co radikální islamistické hnutí Tálibán rychle ovládlo prakticky celou zemi, zůstalo v zemi až patnáct tisíc Američanů, poznamenala agentura AP. Spojené státy se snaží zároveň evakuovat afghánské spolupracovníky a jejich příbuzné, jejichž počet šéf Bílého domu odhadl na 50 až 65 tisíc. Zatím USA odvezly ze země celkem několik tisíc lidí.