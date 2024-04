Rebel Wilsonová prozradila, se kterým hercem přišla v 35 letech o panenství

Australská herečka prozradila své první sexuální zážitky v memoárech s názvem Rebel Rising v kapitole Late Bloomer. Odhalila, že herec a komik Mickey Gooch Junior, byl jejím vůbec prvním sexuálním partnerem. On ale přiznal, že vůbec neměl tušení o tom, že to bylo její poprvé.

Bývalému příteli napsala vzkaz, že se možná dozví pravdu o jejich intimních chvílích až díky její knize. „Micku, vím, že to pro tebe může být novinka, když to čteš, ale ano, ztratila jsem s tebou panenství. Nechtěla jsem žít dál svůj život bez sexu a prožívání lásky. Řekla jsem vesmíru, že jsem konečně připravená. Prostě jsem to chtěla udělat,“ uvedla Wilsonová.

Herečka se svěřila, že v době, kdy přišla o panenství, byla na své nejvyšší váze. Důvod, proč čekala na sex tak dlouho, byl také ten, že jako „velká holka“ nebyla pro nikoho skutečně sexuálně atraktivní. Začít se sexuálním životem jí prý motivovala její matka, která prodělala rakovinu prsu. Díky tomu si uvědomila, že život je moc krátký.

Zveřejnění memoárů vyvolalo v spoustu kontroverzí poté, co v nich Wilsonová vznesla také několik šokujících obvinění. Tvrdí například, že Sacha Baron Cohen, její kolega z Grimsby požádal, aby mu „strčila prst do zadku“, protože si myslel, že by to ve filmu vyznělo legračně.

V roce 2021 začala Wilsonová chodit po několika nepovedených vztazích s muži s návrhářkou Ramonou Agrumou. Nyní společně vychovávají holčičku jménem Royce Lillian, kterou herečce porodila náhradní matka.

„Myslela jsem si celou dobu, že hledám Disney prince. Ale to, co jsem možná opravdu celou tu dobu potřebovala, byla Disney princezna,“ napsala komička začátkem roku 2022 ke společné fotce s partnerkou a přidala hashtag „láska je láska“.