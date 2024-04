Borat se rozvádí. Jeho žena hledala právníka už před dvěma lety

Právní expertka řešila rozvod Paula McCartneyho s Heather Millsovou, který stál 24 milionů liber. Pracovala také pro prince Charlese a jeho bratra prince Andrewa.

„Fisherová už nějakou dobu věděla, že je manželství v koncích. Po pár těžkých rozhovorech se svým manželem se rozhodla vyhledat rozvodového právníka. To bylo v létě 2022. Fionu Shackletonovou ji doporučilo několik lidí a herečka se s ní spojila,“ uvedl zdroj pro The Sun. „Fiona Shackletonová je skvělá právnička a je naprosto děsivá svou pověstí i schopnostmi.“

Právnička má sazbu 550 liber na hodinu. Poradila manželům, kteří uzavřeli předmanželskou smlouvu, aby proces řešili přátelskou cestou. Hercův majetek se odhaduje na 40 milionů liber, což je v přepočtu přes jednu miliardu korun.

Sacha Baron Cohen kontaktoval advokátku Lauru Wasserovou, která zastupovala Johnyho Deppa při jeho rozvodu s Amber Heardovou.

Komik oznámil před pár dny na Instagramu, že se s Islou Fisherovou minulý rok v tichosti rozešli. Sdílel jejich společnou fotku, měli na sobě tenisovou výstroj. „Po dlouhém tenisovém zápase, který trval 20 let, konečně jsme složili rakety. V roce 2023 jsme společně požádali o ukončení manželství. Vždy jsme upřednostňovali soukromí a tudíž jsme tuto změnu chtěli zpracovat sami. Jsme si navzájem navždy oddaní a milujeme své děti. Moc si vážíme, že respektujete naše soukromí,“ napsal.

Sacha Baron Cohen a Isla Fisherová (Los Angeles, 2. února 2019)

Britský herec a Australská herečka se seznámili v roce 2001. O devět let později se vzali. Mají tři děti, dvě dcery Olivii (17), Elulu (13) a syna Montgomeryho (9).

Kromě problémů s bydlením, jelikož Isla Fisherová je z Austrálie a Sacha Baron Cohen z Británie, se nedávno objevily i problémy kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování. Hercova kolegyně Rebel Wilsonová tvrdí, že po ni Cohen chtěl, aby se při scénách svlékla, přestože měla ve smlouvě zákaz nahoty a chtěl po ní, aby mu při natáčení strčila prst do zadku.

„Měla jsem odejít z placu. V ten moment, co se to poprvé stalo, jsem měla odejít. Měla jsem jít do hotelu, odhodlat se a už se tam nevrátit. Říkala jsem si, že budu profesionální a pokud se stane něco dalšího, odejdu,“ uvedla ve své knize Rebel Wilsonová, podle níž její nařčení mohlo vést k urychlení krachu hercova manželství. Sacha Baron Cohen veškerá obvinění odmítá.