Rebel Wilsonová zhubla 35 kilo. Denně chodím na procházky, prozradila

Svou tajnou zbraň na cestě za zdravějším tělem odhalila herečka v rozhovoru pro podcast Apple Fitness+. „Lékař mi jednou řekl, že nejlepší způsob, jak se zbavit nežádoucího tělesného tuku, je zkrátka a jednoduše chodit,“ říká Rebel Wilsonová.

„Nemusí to být rychlá chůze, ani chůze do kopce. Stačí klasická chůze, pěkná procházka hodinu denně. A pokud to dokážete, je to pro vás nejlepší a nejpřirozenější způsob, jak shodit nežádoucí kila,“ vysvětluje herečka.

Wilsonová se svým novým zdravým životním stylem plní titulky časopisů. Jediné, co ji mrzí, je prý to, že se změnou otálela až do svých čtyřiceti let. „Teď, když vím, že to dokážu, je mi někdy dost líto, že jsem to neudělala už mnohem dřív,“ řekla v rozhovoru pro časopis Instyle.

Podle svých slov byla vždycky ve všem „trochu opožděná.“ Zpětně by si však moc přála, aby se k zdravějšímu životnímu stylu odhodlala už před deseti lety. Každý má však podle herečky jinou životní cestu.

„Není to žádný závod nebo soutěž. Přirozeně soucítím s každým, kdo řeší problémy s nadváhou, protože já osobně jsem s ní bojovala vždycky,“ říká Wilsonová a dodává, že pít denně více vody a chodit na procházky může opravdu každý. „Můžeme začít dělat postupně malé, ale důsledné věci, které zlepší náš život. Nikdy není pozdě začít, myslete na to!“ motivuje své příznivce.

Hereččin osobní trenér John Castano v minulosti prozradil, že Wilsonová jí třikrát denně, soustředí se hlavně na to, aby jídelníček obsahoval oproti dřívějšku mnohem více zeleniny a ryb, pije minimálně dva litry vody denně, jídlo jí malou lžičkou a nikdy nezapíjí. Pro čistá střeva pije také každé ráno teplou horkou vodu s projímavou epsomskou solí, jednou až dvakrát týdně vynechává večeři a denně se věnuje pohybu v podobě chůze, běhu, jógy či plavání.

Předloni šokovala svou proměnou také kdysi korpulentní britská zpěvačka Adele. Díky krabičkové dietě se jí během posledních dvou let podařilo zhubnout přes 40 kilogramů. Také dcera muzikanta Ozzyho Osbourna Kelly se pochlubila úbytkem devětatřiceti kilogramů.