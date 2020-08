Kelly Osbourne prozradila, jak se jí podařilo zhubnout téměř 40 kilo

Kelly Osbourne trpěla poruchou čelistního kloubu. Kvůli bolestem jí dávali injekce do čelisti a okolních svalů. Díky tomu podle ní začal její obličej vypadat hubenější, čehož si všimli i ostatní. Bývalá moderátorka přitom zhubla už dříve, když podstoupila operaci, při níž jí zmenšili žaludek.

„Byla jsem na tubulizaci žaludku. Jen změnili jeho tvar. Bylo to téměř před dvěma lety. Nebudu o tom nikdy lhát. Je to ta nejlepší věc, kterou jsem kdy udělala,“ řekla Kelly Osbourne v rozhovoru pro Hollywood Raw Podcast.

Během zákroku, který je nevratný, se žaludek zmenší do tvaru rukávu nebo banánu. Díky odstranění velkého zakřivení orgánu je omezené množství přijímané stravy. Lidé po zákroku nemají pocit hladu, protože je odoperována část žaludku, kde je produkován hormon ghrelin, který mimo jiné zvyšuje chuť k jídlu a podílí se tak na regulaci tělesné hmotnosti.

Kelly Osbourne se pro zákrok rozhodla i kvůli práci. Když byla oplácaná, měla prý v Hollywoodu velký problém.

„Když jsem byla tlustá, byla jsem neviditelná. Nechtěli se mnou pracovat, nechtěli se mnou nic dělat. Teď zpětně přesně vím, s kým budu a s kým nebudu spolupracovat. Vím, kdo mi říkal, že jsem tlustá a nechtěl se mnou dělat. Vím přesně, kdo to řekl... Mám hroší kůži, ale tohle si zapamatuji. Nezapomenu na to, a to je nejlepší pomsta,“ dodala s tím, že jí v hubnutí výrazně pomohlo i to, že přestala pít alkohol.

V hubnutí dceru podporovala také její matka Sharon Osbourne, která v roce 1999 podstoupila bypass žaludku. Zákroku ovšem později litovala a po sedmi letech si nechala bypass odstranit.

„Cítila jsem se, jako bych podváděla, když jsem měla bandáž žaludku. Lidé říkali, že vypadám skvěle. Chtělo se mi říct, děkuji, teď musím jít a vyzvracet se,“ řekla Sharon Osbourne v roce 2014.