O panenství přišla Wilsonová v 35 letech. Lidé nemají být pod tlakem, říká

Herečka otevřeně píše o sexualitě a zážitcích v memoárech Rebel Rising. Podle ní není nutné, aby každý musel přijít o své panenství jako teenager. „Lidé mohou počkat, až budou na sex připraveni, nebo až budou trochu zralejší. Myslím, že by to mohla být pozitivní zpráva. Jasně, že nemusíte čekat, až vám bude třicet jako mně, ale jako mladý člověk byste se neměli cítit pod tlakem,“ míní Rebel Wilsonová.

Prozradila, že tématu panenství se snažila vyhýbat, jak jen to šlo. Bylo jí to totiž trapné. Dokonce svému tehdejšímu nejlepšímu příteli zalhala, že přišla o panenství v 23 letech. „Jen abych se vyhnula otázkám. Normálně bych odešla, když lidi říkali, že ve 24 letech je dost pozdě. Seděla jsem tam a říkala si: Panebože, mně je 35. Co to sakra je? Budu vypadat, jako ten největší lúzr,“ přiznala.

Ramona Agruma a Rebel Wilsonová na Vanity Fair Oscar party (Los Angeles, 12. března 2023)

Komička je přesvědčená, že kdyby se narodila o dvacet let později, pravděpodobně by svou sexualitu zkoumala více. Tenkrát jen věděla, že ji přitahují muži, protože to bylo normální. „Asi po otcově smrti jsem začala být více otevřená a uvědomila jsem si, že ačkoliv jsem manželství považovala za hroznou věc a ztrátu času, najednou jsem nad tím uvažovala,“ řekla s tím, že trvalo jen pár let a změnila si i společnost, která více akceptuje i stejnopohlavní páry.

Rebel Wilsonová je zasnoubená s modní návrhářkou Ramonou Agrumou. V roce 2022 ukázala na sociálních sítích své první dítě. Dceru Royce Lillian jí odnosila náhradní matka.