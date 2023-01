Až po líbání s ženou jsem připustila, že mohu být lesba, říká Rebel Wilsonová

„Otevřelo mi to oči. Až tehdy, když jsem líbala ženu, jsem začala brát jako možnost to, že bych vlastně mohla být lesba,“ popisuje Rebel Wilsonová. Herečka tvrdí, že natáčení filmu s názvem The Almond and the Seahorse jí změnilo život – přinejmenším ten milostný.

Jednalo se o její první roli ve filmovém dramatu. Ztvárnila zde archeoložku, jejíž manžel utrpí vážné zranění mozku, a ona jej začne podvádět. Aféra se původně měla točit kolem jiného muže, ale sama Wilsonová navrhla obsadit do role ženu, s čímž režisér souhlasil.

Její filmovou partnerkou se stala jedenapadesátiletá Charlotte Gainsbourgová, dcera britské herečky Jane Birkinové a francouzského herce, básníka, muzikanta a režiséra Serge Gainsbourga.

„Nikdy předtím jsem se s žádnou ženou nelíbala. Říkala jsem si, jaké to proboha asi bude,“ vzpomíná Australanka na své tehdejší pocity.

„Ani nevím, proč jsem tehdy tu záměnu ženy za muže nadhodila. Zkrátka mi asi připadalo, že to bude dobře fungovat. Měla jsem předtím v životě jen jednou něco s ženou – žádný intimní vztah ani líbání, to ne. Poprvé jsem se líbala až s Charlotte Gainsbourgovou. Nepřišlo mi, že bych z toho měla cokoliv vyvozovat,“ říká.

Poté, co došlo na natáčení filmové intimní scény se ženou, Wilsonová stále uvažovala nad tím, zda by se náhodou nechtěla líbat raději s ženami než s muži i v osobním životě.

„Kdybych nezažila to s Charlotte, ani nevím, zda bych si kdy našla partnerku a lásku. Až tento zážitek mi tu možnost představil a já jsem za něj moc vděčná. Úplně mi to změnilo život,“ dodává.

Rebel Wilsonová v letech 2022 a 2015

V roce 2021 začala Wilsonová chodit po několika nepovedených vztazích s muži s návrhářkou Ramonou Agrumou. Nyní společně vychovávají holčičku jménem Royce Lillian, kterou herečce porodila náhradní matka.

„Myslela jsem si celou dobu, že hledám Disney prince. Ale to, co jsem možná opravdu celou tu dobu potřebovala, byla Disney princezna,“ napsala komička začátkem roku 2022 ke společné fotce s partnerkou a přidala hashtag „láska je láska“.

Před vztahem s Agrumou chodila v minulosti s podnikatelem Jacobem Buschem. Vztah s dědicem značky amerického pivovaru Anheuser-Busch ukončila v únoru 2021 údajně prostřednictvím textové zprávy.

O australské herečce a hvězdě Netflix komedie Maturitní ročník (2022) se v posledních letech psalo hlavně ve spojitosti s jejím úspěšným hubnutím. Za poslední dva roky se jí podařilo zhubnout přes 40 kilogramů.

VIDEO: Trailer k filmu The Almond and the Seahorse (2022):