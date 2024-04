Jitka Asterová vyznávala lásku Romanovi Skamene. Bez odezvy

V mládí vyzkoušela všechny možné diety ale paradoxně teprve ve chvíli, kdy bylo na nějakou dobu takřka nemožné vycházet z domu, zhubla tak, jak si vždycky přála. Od té doby váhu skoro nemění, což je obdivuhodné.

„Před lety jsem byla na vyšetření krve, což je součástí metody metabolic balance. Na základě jejího rozboru dostanete seznam potravin, které můžete jíst. Přitom musíte dodržovat mezi jídly pětihodinové intervaly,“ popisuje herečka.

„Když náhodou dvě tři kila přiberu, dám si dvoudenní očistnou kůru, najedu na metabolic balance a pak se zase vrátím k normálnímu stravování. Pořád ale dodržuji ten pětihodinový rozestup. Teď právě mám takovou kůru za sebou,“ vysvětlovala, proč vypadá štíhleji než obvykle.

Jitka Asterová

V kasinu si přijela vyzkoušet hru Plátýnko, která byla doménou devadesátých letech. „To byla bouřlivá léta. Jak pracovně, tak soukromě. Měla jsem už děti, ale pořád jsem žila naplno. Asi díky té euforii z nabité svobody. A možná právě proto, že si mě někdo z těch devadesátek pamatuje, tak mě sem pozvali,“ zavzpomínala.

Tenkrát se prý intenzívně věnovala zejména nočnímu životu. „Vůbec nevím, jak jsem to zvládala, ale děti ráno vždycky měly všechno, co potřebovaly, včetně nachystaných svačin. I kdybych měla spát jenom hodinu, tak jsem je neošidila a nenechala na sobě únavu znát. Naštěstí to pak skončilo, protože kdybych v tom tempu pokračovala, už bych tu dneska nebyla. V pátek se začalo a jelo až do pondělního rána,“ prozradila.

K její devadesátkové partičce patřívala herečka Martina Menšíková a další kamarádky, se kterými dokonce jezdila na cvičící tábory. „Ale necvičily jsme tam ani jedna,“ upřesňuje s tím, že dnes se bývalá krasobruslařka věnuje józe a vyvoleným, ke kterým patří například Ivana Chýlková, dává dokonce soukromé lekce u sebe doma.

Roman Skamene ve filmu Princ a chuďas (1971)

Herečka se ve Vestci setkala také se svojí první velkou láskou Romanem Skamene. „Když jsem ho viděla v Princi a chuďasovi, tak jsem se do něj zamilovala. Sehnala jsem si dokonce jeho adresu, pamatuji se, že bydlel někde na Smíchově, a házela mu dopisy do schránky. Ale on mi na ně nikdy neodpověděl,“ posteskla si naoko.

Ve skutečnosti totiž s jeho odpovědí moc nepočítala. „To bylo výjimečné, většinou jsem nebyla tak odvážná, abych šla za nějakým kolegou a řekla mu, že se mi líbí. Ale na dálku jo, to mi šlo. Takhle jsem byla ještě zamilovaná do francouzského krasobruslaře Phillipa Candeloro. Taky jsem mu psala dopisy a taky bez odezvy. Ale tuhle jsem ho někde viděla na fotografii a nakonec jsem ráda, že mi neodpověděl,“ směje se.

Jeden byl malý, druhý velký, ale to herečce nevadilo. Děti si přitom pořídila s obrem. „Ale to byla náhoda,“ vysvětluje a dodává, že na výšce protějšku jí prý nikdy nezáleželo. „Hlavně musel mít charisma a humor. Nemusel ho přímo vytvářet, stačilo, když se smál mým hloupým fórům. A to charisma a vůně jsou zásadní pro mě i dnes.“

Před lety ji ale dokázal okouzlit i muž v dobře padnoucích kalhotách. „Když jsem viděla chlapa, co měl na sobě světle modré džíny a bílé triko, jako nosili například Alan Delon a Jean Paul Belmondo ve filmech, byla jsem ztracená. Není nic krásnějšího než hezký mužský zadek napasovaný v džínách,“ přiznává.

Herečka má za sebou dovolenou na ostrově Fuerteventura a v létě se chystá na chatu, kterou bude rekonstruovat. Na Českém rozhlase Dvojce moderuje pořad Byl jednou jeden rok a zároveň se Sandrou Pogodovou a Lindou Finkovou jezdí se zábavnou show Sirény na cestách. „Funguje to mezi námi dobře. Pořád jsme se ještě nezabily,“ popisuje s nadsázkou jejich vzájemný vztah.