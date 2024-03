Gabriela Soukalová a Miloš Kadeřábek se po čtyřletém vztahu tajně zasnoubili

Film popisuje vzestup i pád nejslavnější české biatlonistky. Nevyhýbá se ani tématům, jako byl boj sportovkyně s anorexií i bulimií a psychicky náročná rozvodová válka s exmanželem Petrem Koukalem.

V závěru snímku se diváci úterní premiéry dočkali překvapivého momentu v podobě žádosti o ruku. Gabriela Soukalová a její snoubenec, podnikatel Miloš Kadeřábek, se znají přibližně sedm let, partnery jsou necelé čtyři roky. Mají spolu dcerku Izabelu Gabrielu.

Soukalová vyznala svému partnerovi veřejně lásku v únoru v den svátku všech zamilovaných. „Nepatřím mezi zaryté fanoušky Valentýna, ale uvědomování si toho, co pro nás občas druzí dělají, není podle mě nikdy na škodu. Dnešní post bych ráda věnovala tomu, kdo toho pro mě udělal v mém životě opravdu hodně. Když jsem se kdysi ocitla, jak se lidově říká v bryndě, ani chvíli neváhal, aby mi podal pomocnou ruku. Prožil se mnou ty nejtěžší chvíle mého života. Když se většina lidí otočila zády, vždycky tu pro mě byl,“ napsala.

„Náš život nebyl zdaleka vždy procházka růžovou zahradou, ale nikdy neudělal ani krok zpátky. Máme spolu krásnou dcerku, za kterou děkuju tomu nahoře každý den. Jestli máte někdy v životě pocit, že hůř než vám už nikomu být nemůže, věřte, že někdy musíme zvládnout tyhle velké a náročné zkoušky, ale život nás za to odmění v pravý čas. Svou rodinu beru jako tu nejlepší odměnu, kterou jsem od života mohla dostat. A jsem vděčná každý den, že mám vedle sebe silného může, který mě bere takovou, jaká jsem, včetně všeho, co ke mně patří, a podporuje mě ve všem, co mi dělá radost,“ dodala.

Podnikatel Miloš Kadeřábek pracoval v minulosti například jako manažer v zábavním podniku svého otce nebo provozoval bistro. Svého času se věnoval i truhlařině a tesařině. „To mě moc bavilo, protože za vámi bylo vidět něco konkrétního,“ řekl v jednom z rozhovorů. Podle Gabriely by zazářil i jako kuchař. Pomáhá jí s nadačním fondem či tvorbou videí na sociální sítě.

Bývalá biatlonistka má kromě spousty medailí z olympijských her i světových šampionátů také dva tituly mistryně světa. Ve sbírce má i celkový triumf ve světovém poháru. Vede nadační fond zaměřený na lidi s poruchami příjmu potravy, moderovala pořad o celebritách s názvem Showtime na Primě a CNN Prima NEWS.

K filmu Pravda se pořád vyplatí nazpívala sportovkyně píseň Teď budu mluvit já, ve které ji doprovodil operní pěvec Štefan Margita.