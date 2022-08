Vzhledem celý tatínek, povahou více po mně, říká o dceři Gabriela Soukalová

Nacházíme se v krásném parku v širším centru Prahy, kam jste vyvezli dcerku. Jak si užíváte léto, když už je miminko odrostlejší?

Gabriela: Užíváme si ho hlavně v posledních týdnech, protože jsme měli příležitosti cestovat. Nebyli jsme sice moc daleko, ale projeli jsme třeba Francii a Rakousko, a udělali jsme si i malé výlety po Česku. Je to moc fajn. Užíváme si léto.

Má už táta nastudováno, kolik kilometrů se dá ujet s dítětem, kterému ještě není ani rok?

Miloš: Záleží, jak kdy. My jsme začali preferovat to, že jezdíme autem na noc, takže to jsou docela klidné přesuny. Dříve jsme se párkrát popálili a jeli jsme přes den, a to bylo tedy trošku náročné. Museli jsme hodně zastavovat a malá potřebovala víc času, než jsme se přesunuli na to místo určení, to nás vycvičilo.

Gabriela: Ne trošku, to bylo hodně náročné. (smích)

Miloš: Hodně náročné, dobře. Já to trošku zlehčuji. (smích)

Dohadujete se o tom, po kom malá je?

Gabriela: Já myslím, že vizuálně hodně po Milošovi. Celý tatínek. Ale povahou je spíš asi po mně, to asi můžete slyšet. Je slyšet po celém areálu, takže asi je to vyvážené, 1:1.

Miloš: Od každého má něco, od každého kousek.

Gábino, jste člověk, který v životě miluje výzvy a třeba je na nich i lehce závislý. Momentálně vás možná čeká jedna televizní výzva, moderování hlavní zpravodajské relace. Stresuje vás to?

Gabriela: Jak to říct. Ono to není definitivní. Já bych řekla, že to byl v podstatě možná jen nějaký nápad, ale vůbec bych to nebrala jako hotovou věc. I z toho důvodu, že už mám vlastně nějakou dobu tak trochu dané, co budu dělat. Práce opravdu nemám zrovna málo. V podstatě jsem hodně často v takovém poměrně nelehkém pracovním kolotoči. Vzala jsem si na sebe víc různých projektů, které dělám. K tomu i nadační fond, který mám. Moc si neumím představit, že by se to dalo časově stíhat. Také si myslím, že tam jsou daleko povolanější lidi, kteří mají zkušenosti a ti tomu zpravodajství dokážou výrazně víc přispět, než já.

Miloši, fungujete už také trochu jako osobní sekretář…

Miloš: (smích) Dá se to tak říct. Snažím se pomáhat, s čím je třeba. Máme malé dítě, takže našich aktivit je opravdu hodně. Snažíme se dceři věnovat maximum času a té práce je poměrně také dost. Dělám proto všechno, co je potřeba.

Gabrielo, kolik času ve vašem životě nyní zabírá sport?

Gabriela: To je dobrá otázka, protože v posledních více než dvou měsících oba výrazně víc sportujeme. Řekla bych tak dvě hodiny denně. Ale šest dní v týdnu, ne sedm.

Je Gábina přísný trenér?

Miloš: Přísný trenér? (smích)

Gabriela: Já mám silně vyvinutou slabou vůli.

Miloš: Na sebe je přísná hodně, co se tréninku týče. Když si jde opravdu zacvičit, tak to vždycky do puntíku splní. Na sebe je hodně tvrdá. A když s ní jdu já, tak mě určitě nesekýruje.

Gabriela: Jsem na ostatní hodná. Já bych asi nebyla dobrý trenér. Vždycky vím, jak to bolí. Tak nechci, aby se ostatní nějak moc přepínali. A to není dobré.

A co práce s osobními emocemi? Protože ty kolikrát i nechtěně před kamerou umí ujet.

Gabriela: Ano, ano, umí. To je pravda, to už se mi mnohokrát potvrdilo. Práce s emocemi… Záleží na tom, v jakém směru. Když je to třeba reportáž, co se snažím moderovat na Primě v pořadu Showtime, je jasné, že tam jsou kolikrát témata, která člověka docela vezmou. Ale možná i tím, jak už je toho víc a víc, tak si to člověk přestává brát osobně. To je asi výhoda.

Jste pár, který postupem času dochází k přesvědčení, že jste se pro sebe narodili?

Gabriela: Já se začala bát, co z toho bude. Ale včera jsme se zrovna bavili o dlouhodobých vztazích a já jsem se Miloše ptala, jestli si umí představit, že jsme spolu třeba dvacet let. Teď jsme totiž viděli, že Iva Kubelková měla s manželem dvacet let výročí. Tak jsem se Miloše ptala a on mi na to řekl hrozně hezkou větu.

Miloš: Tak ji řekni.

Gabriela: Ty si to nepamatuješ, nebo co? On mi na to řekl hezkou větu, že si myslí, že za těch x let, za těch dalších sedmnáct let třeba se mnou bude chtít být ještě víc, než teď. Což tedy by bylo hezké. Ale uvidíme, uvidíme.

Gabrielo, co dělá ta čistá láska, náklonnost i průzračnost vztahu s vaším sebevědomím?

Gabriela: Já bych řekla, že člověk rozkvete. Bez toho strachu je to opravdu blahodárné. Musím říct, že všechny vazby nejen ve směru mého vztahu, ale vlastně i ve směru všech lidí, které mám kolem sebe, jsem za poslední roky hodně vytřídila. Vlastně trávím čas jen s lidmi, se kterými je mi hezky. Každému bych to doporučila, aby si udělal postupem času pořádek i v těchto věcech. Je to myslím úplně zásadní pro to, aby měl člověk šťastnější život.

Malá nám oznámila konec rozhovoru, takže děkujeme!

Gabriela: Ano, to je naše tisková mluvčí. Děkujeme. (smích)