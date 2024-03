Fantastické, vysekl Margita poklonu Soukalové. Doprovodil ji v písni k filmu

Režisér Petr Větrovský, který stojí za filmem Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí, přišel s myšlenkou spojit životní příběh biatlonistky s vlastní písní pro film. Sportovkyně písničku Teď budu mluvit já nazpívala společně se Štefanem Margitou.

„Vzpomínám si, jak mi rodiče říkali, že jsem snílek, když jsem jim poprvé řekla, že až vyrostu, budu mít svou vlastní píseň,“ řekla Gabriela Soukalová.

„Pár dní zpět jsme na to společně vzpomínali a smáli se. Já si ale spíš celý život myslím, že je skvělé mít velké sny. Věřím, že se mi díky těmto snům podařilo dojít tam, kam jsem chtěla. A vypadá to, že se teď i moje vize z dětství zhmotnila do podoby písně k našemu filmu.“

Hudbu k písni složili Michal Kindl a Daniel Hádl, text napsali Michal Kindl a samotná sportovkyně. To vše pod taktovkou filmového producenta a režiséra Petra Větrovského.

„Mě to samozřejmě těší a moc si toho vážím, že tenhle duet se stal titulní písničkou k filmu. Když jsem ten nápad slyšel od Petra Větrovského, který s tím přišel, okamžitě jsem souhlasil. Opravdu se moc těším a zúčastním se promítání filmové premiéry 5. března, celý ten její život a děj mě zajímá, protože jsem Gabrielu hodně sledoval a myslím si, že to byl úžasný nápad, že jste se rozhodli o Gabriele natočit film,“ uvedl Štefan Margita, který v písni brouká „hm“ a pak zazpívá dlouhé „a“.

„Spolupráce se Štefanem byla moc fajn a je to pro mě pocta, mít v písničce zpěváka jeho kvalit,“ dodala Gabriela Soukalová o písni k snímku, který do českých kin vstoupí 7. března 2024.