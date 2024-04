Suri oslavila osmnáctiny bez svého táty Toma Cruise. Neviděla ho jedenáct let

Od té doby, co se její rodiče rozvedli, Suri Cruisová svého tátu Toma Cruise neviděla. Naposledy spolu mluvili v roce 2013. Herečka Katie Holmesová, která se proslavila v seriálu Dawsonův svět, získala po rozvodu v roce 2012 dceru do péče a dala jasně najevo, že nechce, aby se Suri jakkoli zapletla do světa scientologie, kterou vyznává její otec.

Holmesová musela po rozvodu s Cruisem hodně bojovat, aby jí soudy svěřily tehdy sedmiletou Suri do výlučné péče. Soud nakonec rozhodl, že slavný otec bude moci dceru navštěvovat jednou za čtrnáct dní. Cruise ji však viděl naposledy rok po rozvodu s manželkou. Od té doby spolu nemluvili a nejsou vůbec v kontaktu.

Pro Cruise nyní končí finanční povinnosti směrem k dceři. Platil na ni vysoké alimenty, podle informací zahraničních médií mělo jít o částku téměř 9,5 milionů korun ročně.

Tom Cruise a jeho nejmladší dcera Suri v roce 2012. Herec adoptoval s Nicole Kidmanovou dvě děti Isabellu a Connora. Suri se mu narodila ve třetím manželství s herečkou Katie Holmesovou.

Suri Cruisová je plnoletá a o vztah se svým otcem prý už dávno nestojí. Touží po soukromí, baví ji móda a kariéra v Hollywoodu ji nikdy nelákala. Plánuje pokračovat ve studiích v New Yorku, aby zůstala v blízkosti své matky.

„Tom s dcerou si dříve často volali přes Skype, ale to se drasticky omezilo. On se pak neustále vymlouval na závazky u filmu a nedostatek času kvůli natáčení. Odpojil se postupně od Katie a pak také od Suri. Neviděl ji od jejích sedmi let,“ psal v roce 2013 magazín In Touch.

Suri je vychována jako katolička, Tom Cruise patří už 34 let k předním stoupencům scientologického hnutí a také k těm nejposlušnějším. Členové musejí odvádět nemalé finanční příspěvky a především se naprosto podřídit vedení církve, která zasahuje do všech stránek jejich života.

Scientologové označují své hnutí za církev (mají vlastní nauku o nesmrtelné povaze ducha, víru ve vyšší moc a různé církevní ceremonie). Studiem scientologie podle nich člověk získá vlastní nesmrtelnost a přetne koloběh zrození a smrti.

Církev má také mnoho odpůrců. Například mediální magnát Rupert Murdoch a mnozí další přirovnali její aktivity k praktikám sekty.

VIDEO: Holmesová a Cruise se rozvádějí (archiv, 2012):