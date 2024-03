Má bývalá žena začala plnit mediální prostor lživými vyjádřeními, říká Koukal

Gabriela Soukalová má od exmanžela v rámci mimosoudního majetkového vyrovnání podle Blesku dostat 30 milionů korun a stejnou sumu v nemovitostech, což musí v praxi znamenat navrácení podílů v nemovitostech, což je vila v Hořovicích a chalupa v Bedřichově.

„V momentě, kdy má bývalá žena začala před třemi lety pravidelně plnit mediální prostor lživými vyjádřeními, týkajícími se důvodů a okolností našeho rozvodu prostřednictvím svého tehdejšího právního zástupce, senilního alkoholika JUDr. Ortmana, jsem se zařekl, že se nikdy nesnížím k tomu, abych se jakkoliv veřejně vyjadřoval nejen k těmto účelovým výrokům, ale i k celé situaci,“ uvedl Petr Koukal pro Blesk s tím, že mu přijde velmi nedůstojné řešit tyto záležitosti veřejně a nevidí v tom žádný smysl.

„S totožným odůvodněním jsem také před pár měsíci odmítl nabídku pana Větrovského stát se součástí jeho snímku se skutečně velmi výstižným názvem Pravda se pořád vyplatí,“ říká. Z těch samých důvodů se nechce konkrétně vyjádřit ani k článku o mimosoudním vyrovnání s tím, že zveřejněná informace je podle něj zavádějící.

Gabriela Soukalová a Petr Koukal se vzali v květnu 2016. Rozvedli se v roce 2020.

Soukalová nyní žije se snoubencem Milošem Kadeřábkem, se kterým mají dceru. Exmanžela Petra Koukala po rozchodu obvinila, že ji podváděl a utrácel její peníze. Vyměnil podle ní také bezpečnostní kódy na dveřích u jejich domu a ona se tak nemohla dostat pro své věci. Poté jí měl vyhrožovat, že vše vystěhuje do skladu. Po výzvě právníka Soukalové mu Koukal nakonec kódy musel sdělit.

„Bývalý manžel se nezachoval tak, jak bych čekala. Mohla jsem to tušit, kdybych dala na svou intuici a první pocity, které jsem měla na začátku vztahu. Kdybych poslouchala lidi, kteří kolem mě stáli, měli mě rádi a říkali mi ‚dej si pozor, holčičko, tohle není úplně dobrý‘. Předejít se tomu dalo. Když je ale člověk zamilovaný, nechce slyšet a vidět nic negativního,“ řekla Gabriela Soukalová před dvěma lety pořadu Povídej.

„Byla to z jeho strany manipulace. Nabývám postupně pocit, že za účelem obohacení se. Hlavně z hlediska financí. Dnes to cítím tak, jako by toho člověka ve mně někdo vypnul. Jako bych si záměrně nechtěla připouštět tu bolest a všechno, co jsem si v rámci toho vztahu musela prožít. Jako by ho zkrátka ze mě někdo vygumoval. Nemám v sobě takové to hořko v tom smyslu, že bych doma házela šipky na jeho fotky, to ne. První roky byly pro mě nepopsatelně hezké. Dokud jsem nepochopila tu jeho hru,“ dodala.