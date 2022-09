Bývalá biatlonová šampionka Gabriela Soukalová se ztratila v Alpách

Gabriela Soukalová je na dovolené v Itálii s partnerem Milošem Kadeřábkem. Ve středu 21. září odpoledne vyrazila na kole na výlet k jezeru Cancano, kam ale nedorazila. Bývalá biatlonová šampionka uvázla ve výšce 2 400 metrů nad mořem a navíc se jí vybil mobil.

Záchranáři ji bezúspěšně hledali celou noc. Dvojnásobnou mistryni světa v biatlonu a olympijskou medailistku našli až ve čtvrtek kolem poledne, když turisté poblíž jezera Livigno zaslechli křik.

Gabriela Soukalová byla kousek od daného místa ve výšce 2 270 metrů nad mořem. Podle hasičů a alpských záchranářů byla promrzlá, ale v pořádku. Přesto ji vrtulníkem převezli do nemocnice.

Podle televize CNN Prima News je Gabriela Soukalová v pořádku. „Teď nabírá síly a vstřebává vše, co má za sebou. Není to tak, že by se ztratila a nevěděla kudy kam. Cestu ji znemožnil utržený útes, kvůli kterému nemohla pokračovat v naplánované trase. Díky dobrému vybavení a skvělé fyzičce ale nakonec vše zvládla, je to prostě superžena!“ řekla pro iDNES.cz šéfredaktorka společenské rubriky Zuzana Brzáková.

Ještě před incidentem moderátorka na sociálních sítích sledujícím popisovala, jak si italské Alpy užívá. „Dneska výstup do 2 800 metrů nad mořem jsme dali poměrně rychle, asi za hodinu a sedmatřicet minut. S hůlkama pěkně, v co nejlehčí možné výbavě. Vzala jsem si triko na převlečení, podprsenku a čelenku. A můj přítel má s sebou hrnky na čaj a dává si svůj šálek čaje. Ten umí žít,“ řekla ve videu na Instagramu.