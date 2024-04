Mé zásnubní prsteny? Struna, Cartier i podložka od dveřního pantu, říká Anna K.

Annu K. čeká velký koncert, Fórum Karlín 25. dubna. Je to velké sousto? Nebo velké vzrušení?

Je to velké vzrušující sousto. (smích)

Jak probíhají přípravy? Mnoho lidí k tomu možná vzhlíží jako k určitému highlightu vašeho roku 2024... Ale on to bude také možná i velkolepý křest nového alba?

Ano, budeme tam křtít moje nové album. Bude to určitě výjimečný koncert, protože bude mít přenádhernou scénu. Oslovila jsem pana Marka Cpina, což je velmi oceňovaný a talentovaný divadelní i filmový scénograf. Děláme na ten pražský koncert výjimečnou scénu, to samé i na koncert v Brně, kde se také bude křtít ta deska. Strašně se na to těším, budeme hrát písně z nové desky a pro naše fanoušky samozřejmě i průřez celou mojí tvorbou a kariérou.

Když zůstaneme u muziky, pořád vás ještě po letech dokážou rozechvět nominace na Ceny Anděl?

Tak jasně! Je prima, když vás někdo takhle ocení a všimne si vaší práce... párkrát už jsem to zažila. Ale je pravda, že to není tak, že by se pak v životě něco extrémně změnilo. Je to jenom ten okamžik, ten jeden večer. Když jsem dostala první Anděly za album Nebe, tak možná potom, před těmi asi čtyřiadvaceti lety, začalo možná ze zvědavosti chodit trošku víc lidí na koncerty. Myslím, že teď už mám svoje stálé fanoušky, kteří mi drží maximálně palce.

Je to moc hezká věc, že někdo veřejně ocení tu několikaletou práci mou, mého Tomáše, kamarádů a všech těch lidí, kteří se na té desce podíleli. Hlavně i kvůli nim jsem za to vlastně moc ráda. Já sama úplně nepotřebuji, aby někdo veřejně vyhlašoval, že jsem třeba zpěvačka roku. Já už tady zpívám asi padesát let, takže vlastně tu nominaci na zpěvačku mám za to nové album. Toho si vážím, je to taková kolektivní cena. Tak to beru.

Tomáš Vartecký a Anna K. při natáčení klipu k písni O Tobě i o mně

Máme za sebou Velikonoce. Když zavzpomínáte na svá teenagerská léta, máte třeba v paměti, že jste polévala chlapce vodou?

No, já si toho moc nepamatuji, zvlášť ta teenagerské léta... Ale vodou jsme nikoho nepolévali. Já jsem dokonce, mám pocit, chodila s klukama koledovat. Vyrůstala jsem s klukama a i teď jsem taky furt s klukama, s kapelou. Vlastně si pamatuji, že jsem nosila z koledy domů vajíčka, čokolády a tak. Nikdo mě nijak nemydlil.

Je pro vás v tvorbě důležité, abyste měla tu konstantu lásky, takový ten hřejivý pocit uvnitř, když tvoříte? Nebo to jde i bez toho?

Všechny ty písně, které zpívám, nebo většinu z nich, dělám se svým partnerem. On je ten skladatel a básník a je ten talentovanější autor z nás dvou. Děláme to spolu, tvoříme spolu, ale on je autor. Já do toho vstupuji, vedu mu ruku. Myslím si, že všechny ty věci, které spolu děláme, vznikají vlastně z lásky. Myslím, že on by to jinak nedělal. Ani já ne.

Během rozhovoru v talkshow 7 pádů Honzy Dědka jste popsala zásnuby s vaším dlouholetým partnerem Tomášem Varteckým. Ten vás požádal o ruku už třikrát, díky čemuž máte už tři snubní prsteny.

Ano, dostala jsem nějaké prsteny. Strunu od kytary, kterou smotal. A taky jsem dostala podložku od pantu od dveří. Přišla jsem totiž v nějakých šatech, a já šaty moc nenosím. On poklekl a řekl mi, že bych si ho v těchhle šatech mohla vzít. Říkala jsem, že nemá prsten, tak vysadil dveře a dal mi tu podložku. Tak to jsem chvilku nosila. Ale pak se ještě vypravil do Pařížské pro Cartiera.

Já se asi vdám. Ale říkala jsem, že když to nestihnu do šedesáti, tak už na to peču.