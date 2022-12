Všichni mě mají za rockerku, ale já v sobě pořád cítím Semafor, říká Anna K.

V září jste vydala singl O Tobě i o mně. Jak vznikal?

Na tom songu s námi spolupracoval Chris Lord-Alge (pětinásobný držitel prestižní ceny Grammy, pozn. red.), s nímž jsme už dělali na úspěšném singlu Na malou chvíli, a muzikanti z kapely Bon Jovi. Naše původní verze písničky byla trošku jiná, možná i temnější, a Chris z ní udělal pěkný popový rádiový hit. Mám z ní radost. K písničce jsme natočili i klip. U nás se moc netočí nějaké megavýpravné klipy jako v zahraničí, protože na nic nejsou většinou finance. A pak podle toho ty české klipy tak trochu vypadají. Myslím, že ten náš se ale klukům moc povedl a všem, kdo mi s klipem pomohli, jsem vděčná za úžasně odvedenou práci. Točím většinou klipy, které jsou více postavené na atmosféře a dobře natočených obrazech než klipy s příběhem. Bojím se, aby to nevypadalo v našich podmínkách jako televizní inscenace. Tady se Ondrovi Kudynovi povedlo se ctí příběh do klipu dostat. Smekám. Nikdy jsem třeba nenatočila klip, a doteď mě to mrzí, k písničce Prokřehlá od Zdeňka Svěráka a Jardy Uhlíře.

Chodila jsem za školu. Hrála jsem už v divadle, myslela jsem si, že jsem světová superstar, že se nepotřebuju učit. A hlavně to, že mi učitelé nebudou říkat, co mám dělat.