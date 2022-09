Milujeme se, jako kdybychom spolu začali chodit včera, říká Anna K. o příteli

Aby byla podoba herců s Annou K. a jejím životním partnerem Tomášem Varteckým co nejvěrnější, muselo se zapracovat na jejich účesech. „Když scénárista Ondřej Brejška přišel s nápadem mladší verze Anny K., byl jsem nadšenej, a tak začala rekonstrukce Anny a Tomáše, což byla úplně nejlepší část produkce,“ prozradil režisér Ondřej Kudyn.

„Klára Miklasová si ostříhala vlasy podle fotek Anny K. z devadesátých let a Tomášovi – ano, herec se jmenuje stejně jako Vartecký – jsme nechali udělat dredy ještě ráno před natáčením. Vždy se mi líbí, když v klipu můžeme jakkoli odrazit realitu a pohrát si s ní,“ dodal režisér.

Natáčelo se na poetické lokaci, v lomu Homolák. Během akce se nešťastnou náhodou utopil onen zpěvaččin přívěsek, jenž hraje v klipu roli a který Anna K. kdysi dostala od Tomáše Varteckého. Takže pokud mají skalní fanoušci zájem, můžou se ponořit na dno Homoláku a najít si ho.

„Singl O Tobě i o mně je inspirován naším společným životem, ale také příběhy lidí okolo nás. Není tedy úplně doslovně o nás dvou, ale je prostě o úžasné síle něčeho tak křehkého, co vzniklo před dvaceti pěti lety a přežilo všechny překážky a úskalí, které život přináší, a přesto jsme stále spolu a milujeme se, jako kdybychom spolu začali chodit včera,“ dodala zpěvačka. „Je to příběh kohokoli, kdo se v něm najde. Jak to ale opravdu vše bylo na našem začátku, víme jen my dva a necháme si to jen pro sebe. Tohle proste berte jako film.“

annak_official Za me osobne jsme to my v mladsi verzi, co rikate kamaradi?

bit.ly/Otobeiomne



Produkce rozhodne odvedla skvelou praci, kdyz oslovila prave @klara.miklasova , ktera kvuli mymu “mladsimu ja” obetovala i svuj puvodni uces a Tomas @tomas_krutina (Tomase prece musel hrat zase jedine Tomas, ano, az takhle autenticky jsme chteli byt ‍♀️) si dokonce kvuli roli jeste rano v den nataceni nechal udelat dredy . Uz jenom za tohle si oba zaslouzi, jak rikame u nas doma … 10/10.

Jak to vidite vy, povedlo se ? oblíbit sdílet odpovědět uložit

Anna K. vydala singl na konci června. Autorem hudby i textu je Tomáš Vartecký. A protože se zpěvačkou tvoří pár i v soukromí, promítl do písně i kousek životní zkušenosti, která dělá písničku o to emotivnější.

Anna K. přiznala, že mu při tvorbě i tentokrát tak trochu radila. „Je to vždycky stejné. Tomáš je výhradní autor, já mám jen připomínky, co bych ráda změnila nebo co chci úplně jinak. Pak to vše společně dotáhneme, aby nás to oba bavilo,“ řekla.

Na produkci singlu nespolupracovali s hudební legendou Chrisem Lord-Algem poprvé. Jejich pracovní cesty se spojily již na předchozím singlu Na malou chvíli. „Je to pro mě velká zkušenost pracovat s tak slavnými lidmi, jako je Chris, který má několik amerických cen Grammy a je i tak velmi skromný, věčně usměvavý. A hlavně, výsledek je vždy boží,“ prozradila zpěvačka nadšeně.