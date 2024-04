Nedržte drastické diety, všechno je o rovnováze, říká Gabriela Peacock

Jaké tajné zbraně sdílí s ženami Gabriela Peacock pro to, aby byly dlouho zdravé a krásné?

Chce to dobře jíst, vybalancovat hladinu krevního cukru a brát výživové doplňky.

Momentálně vám na toto téma vyšla i nová knížka. V čem je podle vás hlavní tajemství dlouhověkosti?

Dlouhověkost je fascinující téma. Podle nových vědeckých průzkumů víme, že budeme žít stále déle. A je strašně důležité, abychom se přitom také cítili úžasně. Abychom měli hodně energie, vybalancované hormony a ideální váhu.

Musíme se ohlížet i na svou genetiku, na to, co jsme my osobně dostali do vínku. Jak jste na tom vy a jak pracujete s tím co máte k dispozici?

Víme, že o genetice je to jen z dvaceti, třiceti procent. Je to opravdu o tom, jak si my sami tu naši genetiku nastartujeme. Opravdu to máme ve svých rukou. Je to na nás, jak se o to své tělo staráme. Nebo nestaráme.

Gabriela Peacock (Praha, 4. března 2024)

Prozradila jste, že máte striktní osmihodinové okno, ve kterém se stravujete, tedy jíte každý den jen v nějakém určeném časovém rozmezí. Co si dovolíte sníst a co je váš největší hřích?

(smích) Piji víno. Samozřejmě je hlavně hrozně důležitý ten balanc, mít ve všem rovnováhu. Velmi věřím tomu, že lidé si chtějí život užívat a netrápit se příliš nějakými dietami. I proto mám já sama osobně ráda ten přerušovaný půst, který jste zmínil. Můžete si život užívat, jíst, netrápit se hlady a dát si i dvě nebo tři skleničky vína a jste úplně v pořádku. A čokoládu taky!

Jste holka z Pardubic, jak jste se dostala ke svému cizojazyčnému jménu?

Svatbou s Peacockem! Zpočátku mě to jméno hrozně trápilo, ale už jsem si zvykla a docela se mi líbí. Jsem Báňová z Pardubic! (smích) Maminka by byla moc ráda, že to tu zaznělo.

V čem vám pomohl život v zahraničí? Dal vám větší rozhled? Když se teď občas vrátíte do své rodné země, co si říkáte?

Dělala jsem dlouho modeling, takže jsem vždycky cestovala. Ale Londýn je hodně kosmopolitní, našla jsem si školu a začala studovat biochemii. Uvědomila jsem si při tom, jak to je fascinující, že máme vše ve vlastních rukou, jak se k tomu našemu tělu vlastně chováme a tím pádem, jak se následně budeme cítit. I jak budeme vypadat, což je samozřejmě také důležité.

Když jste modelkou, muži vás chtějí a ženy vás obdivují. Přišel moment, že jste se na sebe koukla do zrcadla a řekla jste si: „Takhle chci vypadat napořád!“?

(smích) To by bylo fajn, kdyby to šlo! Ale ono to nepůjde. Ráda bych si ale myslela, že moje znalosti z knih pomohou lidem v tom, aby se cítili co nejdéle co nejlépe... Aby ten čas díky tomu opravdu trochu mohli zpomalit.

Jak si udržujete pozitivní mysl? A jaký vliv na to má jídlo?

Hlavně musíte dělat to, co vás baví. Já si myslím, že nemá vůbec žádný smysl se trápit a cvičit třeba nějaké cvičení, které nás nebaví, nebo držet nějaké nesmyslné a drastické diety. Já opravdu věřím v to, že si ten život musíte užívat. To z vás potom čiší a motivuje vás to být k tomu vašemu tělu hodní. Je to moc důležité. Musíte si zkrátka užívat život.

Je k tomu také důležitá vztahová pohoda?

Samozřejmě. Je důležité, jak se cítíme a s kým jsme šťastní, nebo nešťastní.

Gabriela Peacock Narodila se v Pardubicích jako Gabriela Báňová. V patnácti letech vyhrála soutěž Miss Arpels a poté se řadu let v zahraničí věnovala modelingu. Pracovala například v Miláně, Paříži, Mnichově a Kapském Městě. Ve svých dvaceti letech se usadila v Londýně, kde vystudovala zdravotní vědy a výživovou terapii na Westminsterské univerzitě. Má vlastní značku potravinových doplňků GP Nutrition. Je výživovou poradkyní řady VIP osobností včetně členů britské královské rodiny. S dětmi a manželem, který pracuje ve finančnictví, bydlí v londýnské rezidenční čtvrti Notting Hill. Mají spolu dvanáctiletou Maiu a sedmiletá dvojčata Iris a Caspera.