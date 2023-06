Hodně se hádáme a taky hodně milujeme, říká Anna K. o 25 letech s Varteckým

„My se vzájemně podporujeme, hodně se vzájemně kritizujeme, taky se hodně hádáme a taky se hodně milujeme, takže je to, jak to má být,“ říká Anna K. o vztahu s Tomášem Varteckým, který s ní hraje a skládá pro ni písně.

Vzájemně se ovlivňují i hudebně. „Zaujala mě teď deska zpěvačky Taylor Swift. Strašně mě okouzlila. Pořád mu ji nutím. On ji vlastně vůbec nezná, protože poslouchá úplně jinou hudbu, třeba Rolling Stones nebo Zappu a tak. Ale taky říkal, že se mu to líbí,“ říká zpěvačka, která letos slaví jedno malé výročí.

„Přesně letos je tomu třicet let, co jsem poprvé držela v ruce svoje CD. Já jsem už předtím hrála hodně let v Divadle Semafor u pana Suchého, takže jsem už byla zvyklá na showbyznys, jestli to není sprostý slovo, co se divadla Semafor týče. Už třeba můj výkon jako dítěte vydali na vinylových deskách, takže to pro mě nebylo úplně nové. Ale byla jsem už sama za sebe, nebyla jsem za divadlo, nebyla jsem za nějakou roli, byla jsem poprvé jako zpěvačka svých písní. Je to už tak dávno, že si to úplně nepamatuju, ale určitě jsem z toho byla nadšená,“ říká.

Od té doby se stala držitelkou několika cen Anděl pro nejlepší zpěvačku. V hudební kariéře ji nezastavila ani rakovina. „Kdo mě zná, tak ví dobře, že žiju na maximum. Občas mi život přinesl do cesty nějaké velké překážky, zdravotní třeba a v těch chvílích jsem musela maličko zvolnit, ale zase jsem maximum energie věnovala tomu přežití a té víře v dobrý konec a nějaké příští radostné dny. Takže já vlastně pořád všechno dělám na maximum,“ dodává zpěvačka, která v létě bude vystupovat na festivalu České hrady.