Vyrostla jsem vedle Jiřího Suchého, k psaní textů mám úctu, říká Anna K.

Album po zvukové stránce výborně hraje, kdo je zodpovědný za zvuk?

Některé písničky míchal i produkoval Chris Lord-Alge, což je producent žijící v Los Angeles, mimo jiné držitel ceny Grammy za zvuk alba American Idiot od Green Day. A když byl za mnou v Praze, tak zrovna přiletěl od Tiny Turner. To bylo boží. Spolupracoval také s Muse, s Madonnou, Bruce Springsteenem a mnoha dalšími.

Na desce taky hrají kytarista Phil X z kapely Bon Jovi a baskytarista Brian Tichy, který hrál s kdekým, včetně Ozzyho Osbournea, Whitesnake, Billyho Idola nebo Slashe. Část alba míchal Peter Aristone a jednu píseň můj klávesista Pája Bohatý. Master celého alba dělal Dale Backer z New Yorku, takže album hraje a jsem z toho nadšená.

Textově jde o hodně intimní, osobní věc. Fascinuje mě, jak se do vás Tomáš Vartecký jako textař dokáže tak skvěle vcítit. Hodně určitě dělá i to, že jste spolu už tak dlouho, ale to propojení je v tomhle ohledu úžasné.

On je neuvěřitelný talent. A já mu nemůžu konkurovat, tak se mu do toho nemotám. Vyrostla jsem v Semaforu vedle Jiřího Suchého, mám k tomuhle řemeslu neskutečnou úctu a respekt, takže až budu chtít zpívat nějaké blbosti, můžu se do toho pustit. Tomáše celé roky tak nějak v tomto ohledu vychovávám k obrazu svému a on už je v tom mistr, takže proč bych to měnila, když nám to spolu tak krásně funguje.