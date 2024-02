Jsem ráda, že můj plastický chirurg je po smrti, překvapila Sharon Stone

Sharon Stone se netají tím, že je ráda, že její plastický chirurg už není na světě. Jak už v minulosti prozradila, v roce 2001 jí z vlastního rozhodnutí během operace změnil velikost prsou. Když se herečka vzbudila z narkózy a dozvěděla se to, myslela prý, že dostane infarkt. Pár měsíců nato málem zemřela při krvácení do mozku.

Pětašedesátiletá Stone podstoupila rekonstrukci poprsí poté, co jí lékaři našli v obou ňadrech nezhoubné, ale velké nádory. Po plastice nevěřila svým očím.

„Když mi sundali obvazy, zjistila jsem, že mám o celý košíček větší prsa, taková, o kterých pak řekl, že se lépe hodí k velikosti mých boků. Změnil mé tělo bez mého vědomí a souhlasu,“ vysvětlovala hvězda Základního instinktu v rozhovoru pro magazín InStyle.

„Řekl mi: ‚Rozhodli jsme se, že to tak bude lepší.‘ Dívala jsem se na něj a rozhodovala se, jestli bude jeho obličeji slušet moje pěst. Měla jsem na něj opravdu velký vztek. Jsem ráda, že je mrtvý,“ řekla Stone.

Několik měsíců po operaci prsou byla převezena do nemocnice kvůli krvácení do mozku. Její kariéra v Hollywoodu tím na řadu let zamrzla.

„Občas jsem zapomínala věty. Říkala jsem ostatním, že důvodem je menopauza. Neříkala jsem: ‚Můj mozek se stále léčí a postupně a pomalu se dává dohromady.‘ Nikdy jsem nechtěla, aby si někdo myslel, že jsem nějak postižená a neschopná práce. Jediné, co jsem dělala, bylo, že jsem spala a pracovala,“ dodává.