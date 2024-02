Trump by měl strávit zbytek života za mřížemi, prohlásila Sharon Stone

Bývalý americký prezident Donald Trump, který se znovu uchází o prezidentskou funkci, by měl sedět do konce života ve vězení. V Berlíně, kde se koná mezinárodní filmový festival Berlinale, to řekla americká herečka Sharon Stone. Kritizovala zároveň nedostatečné vzdělání americké společnosti, čehož podle ní zneužívají někteří politici.