Než adoptovala tři syny, prodělala Sharon Stone devět potratů

„My jako ženy nemáme fórum, kde bychom mohly diskutovat o hloubce této ztráty. Potratem jsem přišla o devět dětí,“ prozradila herečka na sociální síti Instagram. „Není to žádná maličkost, fyzicky ani emocionálně, a přesto máme pocit, že je to něco, co musíme nést samy a potají s jakýmsi pocitem selhání. Místo toho, aby se nám dostalo tolik potřebného soucitu, empatie a uzdravení, které tolik potřebujeme.“

„Ženské zdraví a mentální pohoda ponechané mužské ideologii se staly v nejlepším případě laxní, ve skutečnosti však spíše ignorantské a násilně utlačující,“ dodala herečka, která je matkou dvaadvacetiletého Roana, sedmnáctiletého Lairda a šestnáctiletého Quinna. Syny adoptovala.

Sharon Stone svým přiznáním okomentovala příspěvek s rozhovorem s tanečnicí Petou Murgatroydovou, která se taktéž svěřila s potratem v době, kdy byl její manžel tisíce kilometrů daleko.

Sharon Stone a její syn Roan Joseph Bronstein (Cannes, 16. července 2021)

Murgatroydová poprvé promluvila o svém potratu loni v rozhovoru pro americký časopis People. Vzpomínala, jak ležela na nemocničním lůžku jen pár hodin poté, co ji záchranáři před jejím pětiletým synem naložili do sanitky. Pomoc si zavolala sama, byla totiž zcela neschopná pohybu pár dní po pozitivním testu na koronavirus.

„Neměla jsem sílu. Nemohla jsem otevřít myčku. Nemohla jsem otevřít ledničku, abych nakrmila Shaie. Bylo to tak zlé, že se mi začalo špatně dýchat. Bylo to opravdu dramatické,“ řekla profesionální tanečnice.

O tom, že byla těhotná a dítě potratila, se dozvěděla až v nemocnici. „Čekala jsem, že mi lékař prozradí nějaké opravdu špatné zprávy. Ptala jsem se, co se děje. Řekl: ‚Věděla jste, že jste těhotná?‘“ prozradila s tím, že na druhém konci telefonu začal její manžel, který byl v té době na Ukrajině, slavit. „Slyšel, jak lékař říká, že jsem těhotná,“ vzpomínala tanečnice. Díky nadšení z radostné zprávy ale přeslechl, že o dítě už přišla.