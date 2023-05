Sharon Stone se v 65 letech chlubí fotkou v plavkách. Sklízí obdiv i kritiku

Poté, co Sharon Stone sdílela na sociálních sítích foto ve dvoudílných plavkách, dočkala se mnoha protichůdných reakcí. Někteří ji vynášejí do nebes, jiní tvrdí, že „toto rozhodně nemá zapotřebí“ a mohla si „podobné výstřelky ve svém věku odpustit“. Za odvážný snímek dostala herečka od svých fanoušků zatím nejvyšší počet lajků.

Negativněji hodnotí snímek většinou ženy, muži jsou shovívavější. „Ale no tak, PROČ?“ „Miluji Sharon, ale tomuto říkám ne. Jen můj názor.“ „Nemusí si na sebe brát bikiny, navíc ten povolený zadek tedy nic moc, chtělo by to pár dřepů,“ píší například uživatelky.

V oslavných výkřicích naopak sledující vyzdvihují přirozenost herečky bez umělých výplní na různých částech těla, odvahu nebát se ukázat ani ve věku, kdy už člověku dávno není dvacet a schopnost být inspirací pro ostatní ženy.

Pětašedesátiletá herečka Sharon Stone a její domácí selfie v plavkách (25. května 2023)

Nechybí ani několik nabídek k sňatku. „Sakra, Sharon! Vezmeš si mě? Jsem výborný kuchař. Nic nepotřebuji. Vařím zdravě, celý život tě miluji!,“ píše jeden z mužů. „Vypadá stále naprosto fantasticky. A to tělo? Je to královna,“ dodává další.

Fotku „olajkovali“ i mnohé známé tváře, například česká herečka Eva Jeníčková alias Vendulka Utěšitelka, herečky Michelle Pfeifferová nebo Priyanka Chopra Jonesová.

Mezi další hvězdy, které svou postavu rády ukazují i po padesátce, patří například také prostějovská rodačka, modelka Pavlína Pořízková, Donna D’Errico známá ze seriálu Pobřežní hlídka, zpěvačka Helena Vondráčková či herečka Dagmar Patrasová.