Kvůli Základnímu instinktu jsem přišla o syna, prozradila Sharon Stone

„Zvažovali, jaký jsem rodič, protože jsem natočila ten film. Lidé jsou teď v televizi úplně běžně ukazováni bez oblečení, vy jste viděli možná šestnáctinu sekundy možné nahoty a já jsem kvůli tomu přišla o opatrovnictví svého dítěte,“ svěřila se herečka.

Soud o opatrovnictví tehdy čtyřletého Roana proběhl v roce 2004, více než dekádu po natočení slavného snímku. I přesto se nálepky sexbomby nemohla zbavit. Malý Roan, kterého herečka adoptovala s tehdejším manželem Philem Bronsteinem v roce 2000, zůstal ve výhradní péči otce.

„Soudce se zeptal mého dítěte, mého malého chlapečka: Víš, že tvoje matka natáčí sexuální filmy?“ prozradila s tím, že situace ní hluboce otřásla, začala mít závažné zdravotní i psychické potíže.

Nakonec byla hospitalizována se srdečními problémy a anorexií. „Přestala jsem jíst a zhroutila jsem se a ani jsem si toho nevšimla. Prostě jsem si lehla a vzdala to. Měla jsem zlomené srdce,“ přiznala.

Herečka to nakonec nevzdala a po zlepšení svého zdravotního stavu o syna dalších 13 let bojovala. „Hrála jsem velmi dlouhou a obtížnou šachovou partii ve snaze udělat pro jeho zdraví a blaho vše, co jsem mohla. Teď je můj domov a má rodina kompletní a já se mohu znovu soustředit na úspěchy ve zbytku svého života,“ dodala.

Sharon Stone má kromě Roana ještě další adoptované syny, osmnáctiletého Lairda a sedmnáctiletého Quinna. Loni prozradila, že než adoptovala své děti, prodělala devět potratů.